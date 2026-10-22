Посылки из-за границы будут оформлять по-новому: что изменится для украинцев

Украинцы смогут быстрее получать международные посылки, поскольку таможня внедрила автоматическое оформление отправлений без их физического предъявления и без непосредственного участия должностных лиц в процедуре. Нововведение должно ускорить обработку большого количества посылок, однако отправления, которые не соответствуют установленным критериям или вызывают риски, будут проходить дополнительный контроль.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Вместе с тем автоматизация не означает отмены таможенного контроля: система должна определять отправления, соответствующие установленным критериям, и помогать выявлять случаи, которые требуют дополнительной проверки.

Как будет работать автоматическое оформление международных посылок

Ранее таможенное оформление международных почтовых и экспресс-отправлений могло предусматривать дополнительные операции, связанные с предъявлением товаров таможенному органу и их проверкой должностными лицами. Внедрение автоматизированного механизма должно сократить необходимость в таких действиях для отправлений, соответствующих установленным требованиям.

Процедура будет основываться на предварительных электронных сведениях, подаваемых для таможенного оформления. Система будет анализировать полученную информацию и применять критерии, необходимые для принятия решения. Если отправление будет соответствовать установленным условиям, оформление сможет проходить автоматически.

Важную роль в этом процессе будет играть система управления рисками. Она позволяет анализировать данные о товарах и отправлениях, выявлять потенциальные несоответствия и определять, нужен ли дополнительный контроль.

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Для автоматического оформления предусмотрены отдельные критерии и более строгие требования, это означает, что новый порядок не обязательно будет применяться к каждой международной посылке. Если информации недостаточно, выявлены риски или отправление не соответствует установленным условиям, может потребоваться дополнительная проверка с участием таможенников.

Таким образом, новый механизм должен распределять отправления по уровню риска: те, которые соответствуют критериям автоматического оформления, смогут проходить процедуру без лишних операций, а более сложные случаи останутся под вниманием специалистов.

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Означает ли это, что посылки из-за границы будут приходить быстрее

Одна из главных целей нововведения – ускорение таможенного оформления. Международные почтовые и экспресс-отправления составляют значительный поток товаров, поэтому сокращение количества ручных операций может положительно повлиять на организацию их обработки.

Автоматизация позволяет быстрее обрабатывать электронные данные и принимать решения без необходимости физически предъявлять каждую соответствующую посылку таможенному органу. Отмечается, что это должно упростить работу с большими объемами отправлений и снизить нагрузку на сотрудников таможни.

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Для получателей это потенциально означает меньше задержек, связанных именно с таможенным оформлением. Особенно важным это может быть в периоды пиковой нагрузки, когда количество международных заказов растет.

В то же время автоматическое оформление не гарантирует, что каждая посылка будет прибывать к адресату быстрее. Общий срок доставки также зависит от работы почтовых и курьерских операторов, международной транспортировки, сортировки, наличия необходимых документов и возможных проверок.

Как искусственный интеллект будет помогать таможенникам

В новой системе будут использовать автоматизированное управление рисками, в частности с применением технологий искусственного интеллекта. Их задача – помогать обрабатывать информацию о международных отправлениях и выявлять потенциальные риски еще на этапе анализа предварительных электронных сведений.

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Благодаря этому таможня сможет эффективнее определять, какие отправления соответствуют условиям автоматического оформления, а какие требуют дополнительного внимания. Автоматизированные профили риска позволяют применять установленные критерии к информации о товарах, это помогает не тратить одинаковое количество ресурсов на все отправления независимо от их характеристик.

При этом технологии искусственного интеллекта являются частью более широкой системы контроля, а не заменой таможенного законодательства. Решения должны приниматься в соответствии с установленными правилами и критериями, а в ситуациях, требующих профессиональной оценки, важной остается роль специалистов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине во втором чтении и в целом приняли законопроект, предусматривающий введение 20% НДС на коммерческие онлайн-покупки из-за границы стоимостью до 150 евро, в частности через маркетплейсы Temu и AliExpress. Начислять и уплачивать налог должны продавцы или электронные платформы, а новые правила планируют ввести не ранее 1 июля 2027 года.