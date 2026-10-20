Польша может изменить правила пересечения границы с Украиной: что планируется ввести

Польша готова рассмотреть вопрос о переносе украинского пограничного и таможенного контроля на свою территорию, если российские обстрелы будут создавать угрозу для людей и работы пунктов пропуска, при этом проверки в таком случае будут проводиться совместно службами двух государств. По состоянию на 20 октября 2026 года окончательного решения нет, а введение нового механизма требует межгосударственного соглашения, соблюдения правил Шенгенской зоны и соответствующего информирования Европейской комиссии.

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Соответствующую позицию 20 октября 2026 года озвучило Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA). Как сообщает Polsat News, Варшава допускает изменение организации пограничного контроля при условии ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.

Что именно Польша хочет изменить на границе с Украиной

В настоящее время пересечение украинско-польской границы предполагает прохождение необходимых процедур со стороны обоих государств. В зависимости от конкретного пункта пропуска, организации его работы и направления движения проверки могут осуществляться в различных контрольных зонах. Польша рассматривает возможность введения совместного пограничного контроля непосредственно на своей территории.

Украинские пограничники и таможенники при наличии соответствующих договоренностей смогут выполнять определенные функции на польской стороне границы вместе с польскими коллегами. Причиной такого решения могут стать российские атаки, которые создают угрозу для сотрудников украинских пунктов пропуска, пассажиров и водителей.

В польском Министерстве внутренних дел и администрации пояснили, что готовы рассмотреть соответствующий вариант, если ситуация в Украине потребует переноса проверок в более безопасное место. При этом польская сторона подчеркивает, что речь идет лишь о возможном механизме реагирования на угрозы безопасности.

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По состоянию на 20 октября 2026 года решение о переносе контроля на польскую территорию не принято. Соответственно, нет оснований утверждать, что украинские пограничники уже начали работать по новой схеме или что для путешественников изменился порядок прохождения проверок.

Почему правила пересечения границы могут пересмотреть именно сейчас

Основной причиной обсуждения нового механизма являются риски, связанные с российскими обстрелами украинской территории. Пограничные пункты пропуска относятся к объектам критически важной транспортной инфраструктуры. Ежедневно через них перемещаются пассажиры, легковые автомобили, автобусы и грузовой транспорт.

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В случае воздушной тревоги или непосредственной угрозы обстрела пребывание большого количества людей на открытой территории пункта пропуска может быть опасным. В таких обстоятельствах пограничные службы могут временно приостанавливать оформление транспортных средств и граждан, а людей, при необходимости, направлять в более безопасные места.

Подобные ограничения могут приводить к задержкам, увеличению очередей и нарушению графиков международных перевозок. Еще более сложной ситуация может стать в случае повреждения зданий, технического оборудования, систем связи или другой инфраструктуры на украинской стороне. В таком случае даже после устранения непосредственной угрозы восстановление полноценной работы пункта пропуска может потребовать дополнительного времени.

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Как будет работать совместный контроль и что изменится для водителей

Главная особенность предложенного механизма заключается в том, что представители двух государств смогут осуществлять определенные контрольные процедуры в пределах совместной зоны. Сейчас путешественникам необходимо пройти проверки, предусмотренные украинским и польским законодательством.

Если будет введен совместный контроль, соответствующие процедуры можно будет организовать на одной площадке. Например, водитель, следующий из Украины в Польшу, сможет пройти необходимые этапы оформления в пределах совместной контрольной зоны, не перемещаясь между двумя отдельными пунктами оформления.

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При надлежащей организации это потенциально позволит сократить лишние перемещения между зонами контроля и сделать процедуру более согласованной. Однако совместный контроль не означает, что проверять документы будет только одна страна.

Украинская и польская стороны и в дальнейшем должны обеспечивать выполнение собственных пограничных и таможенных процедур в рамках законодательства. В частности, останутся в силе требования относительно документов для выезда из Украины и въезда в Польшу, проверки оснований для пересечения границы, а также соблюдения таможенных правил.

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Не будут автоматически отменяться и ограничения на перемещение отдельных товаров. Кроме того, введение совместной зоны само по себе не гарантирует полного исчезновения очередей. Время прохождения границы будет зависеть от количества сотрудников, пропускной способности пунктов, интенсивности движения и организации проверок.

Украинские пограничники смогут работать в Польше

Один из главных вопросов, который необходимо урегулировать, касается правового статуса украинских служащих на территории Польши. Польша является членом Европейского Союза и входит в Шенгенскую зону. Соответственно, на ее внешней границе действуют не только национальные, но и общеевропейские правила.

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Украина не является членом ЕС, поэтому украинские пограничники и таможенники не могут самостоятельно осуществлять все контрольные полномочия на польской территории без надлежащей правовой основы. Отмечается, что это касается, в частности, проверки документов, применения определенных контрольных процедур и выполнения таможенных формальностей.

Чтобы обеспечить законную работу украинских служб в Польше, государствам необходимо согласовать двустороннее соглашение. В нем должны быть определены полномочия сотрудников, порядок проведения проверок, пределы ответственности каждой стороны и правила применения украинского, польского и европейского законодательства.

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Отдельного урегулирования потребуют вопросы взаимодействия служб, обмена информацией и организации совместных контрольных зон. При этом европейские нормы допускают соответствующие формы сотрудничества на внешних границах ЕС при условии соблюдения установленных правовых требований.

Польша должна уведомить Европейскую комиссию

Поскольку украинско-польская граница одновременно является внешней границей Шенгенской зоны, ее функционирование регулируется соответствующими нормами ЕС. Речь идет, в частности, о Шенгенском кодексе о границах, который устанавливает общие правила пограничного контроля.

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Эти нормы определяют порядок проверки лиц, пересекающих внешние границы ЕС, а также условия сотрудничества с соседними государствами. В польском МВД подчеркнули, что о возможных новых договоренностях относительно организации контроля необходимо уведомить Европейскую комиссию.

Отмечается, что это связано с тем, что изменение места проведения процедур не должно приводить к нарушению правил Шенгенской зоны. В частности, Польша должна обеспечить надлежащее выполнение требований относительно въезда иностранцев, проверки документов и контроля товаров, поступающих на территорию Евросоюза.

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Идея переноса украинских контрольных процедур на территорию Польши возникла не 20 октября. В конце сентября 2026 года стало известно, что Киев и Варшава обсуждают подготовку соответствующего межгосударственного соглашения. В частности, 25 сентября украинская сторона сообщала о работе над документом, который должен создать правовые основания для деятельности украинских пограничников и таможенников на территории Польши.

Предполагалось, что такой механизм может использоваться для обеспечения стабильной работы международных пунктов пропуска в условиях угроз, вызванных российскими атаками.

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На польской границе уже усиливали меры безопасности

Обсуждение нового механизма происходит на фоне усиления мер безопасности вблизи украинско-польской границы. В частности, 22 сентября польское Министерство внутренних дел сообщило о переводе шести пунктов пропуска в Люблинском и Подкарпатском воеводствах в режим повышенной готовности.

Речь шла об усилении мер безопасности на пограничной инфраструктуре. По сообщениям польской стороны, было увеличено присутствие военных и введены процедуры, направленные на ограничение одновременного пребывания большого количества людей и транспортных средств в зонах пунктов пропуска.

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Стоит отметить, что сотрудничество Украины и Польши в сфере совместного пограничного контроля имеет долгую историю. Еще в июне 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил директивы для проведения переговоров с Польшей о создании совместных автомобильных пунктов пропуска.

Соответствующая инициатива предусматривала возможность организации последовательного выездного и въездного контроля в пределах совместной зоны. Также рассматривались механизмы взаимодействия служб двух стран и выполнения отдельных процедур в соответствии с межгосударственными договоренностями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 8 октября 2026 года в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" на границе с Румынией, который на первом этапе сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. После завершения строительства полноценного комплекса его планируют расширить для пропуска еще до 360 грузовиков и 50 автобусов ежедневно.