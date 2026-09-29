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Повышение НДС в Украине под вопросом: пересмотрят ли налоги в 2027 году

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Иллюстрация — бумажные деньги
В Раде не хватает голосов для повышения НДС в Украине
Источник: Нацбанк Украины

Украина столкнулась с самым сложным периодом в привлечении внешнего финансирования с начала полномасштабного вторжения – потребность во внешнем финансировании составляет $29 млрд  до конца текущего года и $53 млрд в следующем. Однако, несмотря на это, народные депутаты вряд ли согласятся ввести новые налоги.

Об этом заявил Forbes Ukraine председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"). Он также выразил сомнения в том, что Украина найдет необходимые средства для финансирования госрасходов, запланированных на 2026 год.

Ставка НДС останется неизменной

По словам Гетманцева, в Раде не планируют ни ослаблять налоговую нагрузку, ни пересматривать нынешние ставки. Это объясняется истощением реального сектора экономики.

"Идея отменить налоги не рассматривается. Вы понимаете состояние бюджета – треть всех расходов мы финансируем за их счет. Все остальное нам дают партнеры. В то же время повышения налогов также не будет. Потенциала в идее повысить НДС для бизнеса на 1% нет, потому что бизнес этого не хочет", – отметил председатель налогового комитета.

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Причем деньги на покрытие бюджетных расходов в 2027 году планируют брать из нескольких источников:

  • детинизации бизнеса;
  • пресечения схем уклонения от уплаты налогов;
  • улучшения работы правоохранительных органов и налоговых служб.

Только детенизация, по словам нардепа, должна принести в 2026 году более 1 трлн грн, а в следующем году этот показатель даже должен вырасти. Для этого нужно немедленно возобновить работу фискальных и правоохранительных органов.

Также Гетманцев подчеркнул, что в условиях, когда глава НБУ Андрей Пишный гарантировал отсутствие эмиссии ("печатного станка"), фискальная политика должна оставаться предсказуемой.

Сложные времена для бюджета

Отказ от повышения налогов происходит на фоне рекордного давления на государственный бюджет. Потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год составляет около $53 млрд, однако привлечение заложенных на этот год $29 млрд находится под угрозой.

"Впервые с 2022 года я в этом не уверен. Были разные сложные периоды, но этот – самый сложный. Я не уверен, что удастся убедить коллег по парламенту поддержать необходимые решения. Но попробуем сделать все возможное", – подчеркнул Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров закладывает в проект Государственного бюджета на 2027 год повышение НДС на 1 процентный пункт. Глава правительства Сергей Корецкий связал это с необходимостью профинансировать программу страхования бизнеса от военных рисков – привлеченные таким образом $1 млрд государство планирует направить в специальный фонд.

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