Украина столкнулась с самым сложным периодом в привлечении внешнего финансирования с начала полномасштабного вторжения – потребность во внешнем финансировании составляет $29 млрд до конца текущего года и $53 млрд в следующем. Однако, несмотря на это, народные депутаты вряд ли согласятся ввести новые налоги.

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Об этом заявил Forbes Ukraine председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"). Он также выразил сомнения в том, что Украина найдет необходимые средства для финансирования госрасходов, запланированных на 2026 год.

Ставка НДС останется неизменной

По словам Гетманцева, в Раде не планируют ни ослаблять налоговую нагрузку, ни пересматривать нынешние ставки. Это объясняется истощением реального сектора экономики.

"Идея отменить налоги не рассматривается. Вы понимаете состояние бюджета – треть всех расходов мы финансируем за их счет. Все остальное нам дают партнеры. В то же время повышения налогов также не будет. Потенциала в идее повысить НДС для бизнеса на 1% нет, потому что бизнес этого не хочет", – отметил председатель налогового комитета.

Причем деньги на покрытие бюджетных расходов в 2027 году планируют брать из нескольких источников:

детинизации бизнеса;

пресечения схем уклонения от уплаты налогов;

улучшения работы правоохранительных органов и налоговых служб.

Только детенизация, по словам нардепа, должна принести в 2026 году более 1 трлн грн, а в следующем году этот показатель даже должен вырасти. Для этого нужно немедленно возобновить работу фискальных и правоохранительных органов.

Также Гетманцев подчеркнул, что в условиях, когда глава НБУ Андрей Пишный гарантировал отсутствие эмиссии ("печатного станка"), фискальная политика должна оставаться предсказуемой.

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Сложные времена для бюджета

Отказ от повышения налогов происходит на фоне рекордного давления на государственный бюджет. Потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год составляет около $53 млрд, однако привлечение заложенных на этот год $29 млрд находится под угрозой.

"Впервые с 2022 года я в этом не уверен. Были разные сложные периоды, но этот – самый сложный. Я не уверен, что удастся убедить коллег по парламенту поддержать необходимые решения. Но попробуем сделать все возможное", – подчеркнул Гетманцев.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров закладывает в проект Государственного бюджета на 2027 год повышение НДС на 1 процентный пункт. Глава правительства Сергей Корецкий связал это с необходимостью профинансировать программу страхования бизнеса от военных рисков – привлеченные таким образом $1 млрд государство планирует направить в специальный фонд.

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