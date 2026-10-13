Под угрозой 18 млрд грн от ЕС: в Украине опять отложили важную реформу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украина рискует лишиться разведданных и оружия из США: насколько это катастрофично? Мельник поделился оценкамиУкраина рискует лишиться разведданных и оружия из США: насколько это катастрофично? Мельник поделился оценкамиДонецк сегодня"В домах разруха, а дикие звери уже обживают "столицу": оккупанты приготовили ряд "сюрпризов" для подконтрольной им части Донбасса"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – Politico"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – PoliticoСамые добрые люди по знаку зодиака, которые всегда придут на помощьСамые добрые люди по знаку зодиака, которые всегда придут на помощьРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояИллюстрация - отключение света в УкраинеРоссия изменила тактику ударов по энергетике: какие регионы Украины могут остаться без света"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. ФотоКличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". ФотоКличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото

Под угрозой 18 млрд грн от ЕС: в Украине опять отложили важную реформу

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 288
Иллюстрация — Ярослав Железняк
Железняк назвал последствия отсрочки реализации Антикоррупционной стратегии. Источник: Верховная Рада

Украина рискует недополучить 18 млрд грн экономической помощи от Евросоюза (ЕС) – из-за невыполненных обязательств по принятию Верховной Радой Антикоррупционной платформы на 2026-2030 годы. Этих средств хватило бы на возврат НДС экспортерам, который был заблокирован из-за бюджетного дефицита.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что парламентарии планировали рассмотреть Антикоррупционную стратегию 13 октября, но ее снова сняли с повестки дня.

"Сегодня сняли с повестки дня Антикоррупционную стратегию, на которую Европейский Союз с 1 октября выделял 365 млн евро. Давайте посчитаем это в гривнах. Это получается ровно 18 миллиардов гривен, которые вы задолжали бизнесу и не можете вернуть", – подчеркнул Железняк.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 3,0 т.
Доллар заметно подорожал: сколько валюта в обменниках 13 октября
icon 3,0 т.
Доллар заметно подорожал: сколько валюта в обменниках 13 октября
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 2,4 т.
Доллар в Украине побил новый рекорд: такого официального курса еще не фиксировали
icon 2,4 т.
Доллар в Украине побил новый рекорд: такого официального курса еще не фиксировали
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 6,3 т.
Украинцам хотят изменить правила бронирования: какие масштабные изменения готовит Кабмин
icon 6,3 т.
Украинцам хотят изменить правила бронирования: какие масштабные изменения готовит Кабмин

О чем идет речь

Речь идет о законопроекте №15230-д, который предусматривает определение приоритетов государственной антикоррупционной политики на следующие пять лет. Принятие антикоррупционной стратегии является обязательством Украины перед ЕС – сначала ее должны были согласовать до конца второго квартала 2026 года, а позже дедлайн перенесли на третий квартал. Несмотря на то, что крайний срок истек 30 сентября, необходимый законопроект народные депутаты так и не рассмотрели.

Из-за масштабного недофинансирования (в первую очередь – из-за невыполнения Украиной согласованных в меморандумах обязательств) правительство было вынуждено заблокировать возврат компаниям-экспортерам НДС на 18 млрд грн.

"Нежелание принять достаточно декларативный антикоррупционный документ привело к тому, что у бизнеса заблокировали оборотные средства на 18 миллиардов", – подчеркнул Железняк.

Какие еще антикоррупционные законы буксуют

Кроме того, на рассмотрение парламента не попали и 10 законопроектов антикоррупционного пакета. Некоторые из них играют критически важную роль для открытия Кластера 1 "Основы" о вступлении Украины в ЕС, в частности:

  • введение объективной процедуры отбора и увольнения генерального прокурора с участием международных экспертов в комиссии, в соответствии с европейскими стандартами;
  • предоставление Специализированной антикоррупционной прокуратуре полномочий самостоятельно возбуждать уголовные дела в отношении народных депутатов без согласования с генеральным прокурором;
  • прозрачный отбор директора Государственного бюро расследований с участием международных экспертов;
  • прозрачный конкурс на должность руководителя Национальной полиции.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина рискует недополучить почти 7 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Причиной может стать невыполнение согласованных обязательств – в частности, реформирование Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Похожие темы
Экономическая помощь Украине во время войныкредитование УкраиныКоррупция в УкраинеУкраинамакрофинансовая помощьВерховная Рада УкраиныЯрослав ЖелезнякЯрослав Железняк
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться