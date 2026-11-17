В Украине начали подготовку проекта строительства туннеля под Днепром в Киеве, который должен стать альтернативой мостам столицы на случай российских ударов. К работе привлекли американскую компанию Robbins, готовую предоставить оборудование и техническую поддержку, однако маршрут, стоимость и сроки строительства пока не определены.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины. Сейчас речь идет именно о подготовительном этапе, конкретный маршрут, стоимость строительства и сроки реализации еще не определены.

Почему в Киеве заговорили о туннеле под Днепром

Идея строительства туннеля под Днепром связана прежде всего с необходимостью повысить устойчивость транспортной системы столицы. В Киеве есть важные транспортные артерии, обеспечивающие сообщение между берегами реки. В случае повреждения мостов движение между частями города может существенно осложниться.

По словам министра Николая Калашника, российские войска продолжают атаковать мостовую инфраструктуру столицы, поэтому Украине необходимо заранее разрабатывать альтернативные маршруты. "Враг не прекращает бить по мостам столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и повышать устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас", – отметил министр.

РЕКЛАМА

К проекту привлекли американскую компанию Robbins

Одним из участников подготовки стала американская компания Robbins, которая специализируется на разработке и производстве тоннелепроходческого оборудования. Ее представители приняли участие в рабочем совещании и обсудили с украинской стороной возможные технологические решения.

Компания заявила о готовности подключиться к нескольким направлениям работы. В частности, Robbins может предоставить оборудование для проходки туннеля, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение. Строительство подземного транспортного объекта требует не только значительных финансовых ресурсов, но и специализированной техники и опыта выполнения сложных инженерных работ.

Главные истории дня

В то же время участие американской компании на этом этапе не означает, что контракт на строительство уже заключен или что работы вскоре начнутся. Сейчас стороны обсуждают технологические возможности и перечень исследований, необходимых для принятия дальнейших решений. По итогам встречи Robbins должна представить предложения по необходимым исследованиям, оборудованию и потенциальным партнерам.

Что нужно сделать перед строительством туннеля

Прежде чем переходить непосредственно к строительству, правительству необходимо проработать ряд ключевых вопросов. В первую очередь нужно определить, где именно может проходить туннель, какими будут его технические параметры и как он будет интегрирован в существующую транспортную сеть Киева. Среди первоочередных задач:

РЕКЛАМА

определение маршрута – необходимо выбрать место прохождения туннеля под Днепром и определить точки его соединения с городскими дорогами;

геологические исследования – специалисты должны изучить особенности грунтов, глубину залегания и другие характеристики участка, чтобы оценить возможность и сложность строительства;

определение технических параметров – необходимо установить длину, глубину, конструкцию и назначение будущего объекта;

подготовка технико-экономического обоснования – на этом этапе должны оценить стоимость проекта, необходимые ресурсы и целесообразность его реализации;

поиск финансирования и партнеров – отдельно прорабатывают возможность привлечения международных партнеров к проектированию, финансированию и строительству.

РЕКЛАМА

Конкретные сроки реализации проекта пока не объявляли. Также пока нет утвержденной стоимости строительства, окончательного маршрута или подтвержденного решения о начале работ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Северный и Южный мосты Киева временно закрыты для транспорта после очередной террористической атаки РФ в ночь на 17 ноября. Сейчас на путепроводах работают специалисты, чтобы определить степень повреждений этих сооружений.