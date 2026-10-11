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Переход Украины на евро: в НБУ сделали заявление по отмене гривни

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Переход Украины на евро: в НБУ сделали заявление по отмене гривни
Переход Украины на евро: в НБУ сделали заявление по отмене гривни

Возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому отказу от гривни. Т.е., моментального переходу страны на евро не произойдет. Тем не менее, обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

OBOZ.UA собрал последние заявления представителей НБУ о потенциальной замене нацвалюты. В частности, первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук ранее отмечал:

  • Основания для такого перехода появятся лишь тогда, когда на это даст согласие Европейский центральный банк.
  • Для этого Украине нужно будет достичь конвергенции со стандартами ЕС – т.е., приблизить свои экономические и финансовые показатели к европейским.
  • Сам процесс будет длительным – по крайней мере, до 2030 года он точно не завершиться.
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В свою очередь, заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский отмечал: размышлять о рисках присоединения страны к еврозоне пока преждевременно. Ведь сначала Украина должна вступить в ЕС.

Более того, признал он, опыт многих стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) свидетельствует, что страна с достаточно отличными от ЕС экономическими вызовами требует собственной монетарной политики. К примеру, Румыния, по его словам, "имеет проблемы с фискальной дисциплиной".

Дело в том, объяснил он, что для стран ЦВЕ вне еврозоны, которые уже в значительной степени интегрированы в ее цепи поставок и торговлю, дополнительные преимущества от перехода на евро кажутся ограниченными. А вот риски – существенными.

В контексте Украины же, по его словам, этот баланс сейчас еще больше смещен в сторону рисков. Ведь экономика страны постоянно испытывает очень специфические военные шоки.

"Наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны. Получить значительный рост инфляции в этом сценарии, который будет съедать часть доходов, вряд ли будет оптимальным выбором", – констатировал Лепушинский.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

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