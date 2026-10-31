1. Как известно, 22 октября президент наконец-таки подписал закон о введении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных с использованием цифровых платформ, и налогообложении таких доходов, принятый Радой еще 9 июня.

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(Это событие определенное время откладывалось, потому что в закон вставили ослабление требований к депутатам, и Еврокомиссия тогда еще просила в таком виде закон не подписывать.)

Окончательная редакция его текста содержит, в частности, следующее:

доходы физлиц, полученные начиная с 2027 года через цифровые платформы (то есть OLX, Rozetka, Prom, ЛУН, Airbnb, Kabanchik, Glovo, iPOST, Bolt, Uklon, Uber и так далее), должны облагаться операторами таких платформ как налоговыми агентами –

без открытия спецсчетов или подачи деклараций пользователями платформ;

платформы удерживают с таких физлиц НДФЛ по льготной ставке 10% без отдельной уплаты военного сбора, который уже включен в эти 10% (с соответствующей дальнейшей корректировкой этой ставки в случае изменения общей ставки военного сбора);

чтобы уплачивать именно 10 процентов, а не обычные 18+5, физлицо должно работать через платформу без наемных лиц, иметь годовой доход не более 834 минимальных зарплат (на 1 января) и не заниматься продажей подакцизных товаров;

доходы физлиц от продажи товаров через платформы удерживаются по итогам года только с превышения над суммой эквивалента 2000 евро по курсу на 1 января отчетного года (независимо от количества операций) в год

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(но ради сравнения для каждого именно суммы его доходов по всем платформам с 2000 евро -

с точки зрения мониторинга интересны все, кто через них продает, и сразу,

даже если сообщить об этом могут запоздало);

если лицо регистрируется в качестве ФЛП, то он уплачивает соответствующие налоги ФЛП самостоятельно, как и ранее, и оператор платформы не удерживает НДФЛ

если физлицо регистрируется на платформе для личных целей (продажа бывших в употреблении вещей), то платформа удерживает налог 10 процентов – как с обычного физлица, работающего через платформу;

Главные истории дня

внесены изменения в КЗоТ, запрещающие автоматически квалифицировать гражданско-правовые отношения с платформами как трудовые;

сайты платформ, нарушающихся требования налогового законодательства, будут блокироваться;

реестр добросовестных плательщиков будет доступен на сайте ГНСУ;

не будет никакого неравенства между платформами, являющимися резидентами и нерезидентами.

При этом важно, что каждая цифровая платформа будет отчитываться о доходах своих пользователей и операциях, которые они через нее осуществляют.

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В частности, налоговая будет получать данные о:

продавцах и других пользователях платформы,

суммах их вознаграждений,

количестве операций,

платежных счетах, о которых у платформы есть информация.

Интересно, что некоторые платформы, чтобы не потерять работников, которые с ними сотрудничают, во время перемен, рекомендуют им зарегистрироваться в качестве ФЛП на едином налоге 3-й группы

и даже согласны компенсировать им полагающиеся в таком случае единый налог 5% и военный сбор 1%, что и так менее 10%

(а ЕСВ такие ФЛП уплачивают только с минзарплаты, да и то лишь если он не уплачиваются по основному месту работы).

2. Одновременно, кстати, были подписаны и изменения по импортным посылкам, предполагающие начисление 20% НДС уже с первого евро стоимости покупки,

а без обложения останутся только некоммерческие посылки от физлица физлицу до 45 евро и некоторые товары для военных.

Впрочем, эта почтовая новация "включится" не автоматически, а лишь после соответствующего решения Кабмина и не ранее июля 2027 года.

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