Оформить ДТП теперь можно без полиции и бумаг: в Дії запустили новую услугу для водителей. Инструкция

В Украине запустили оформление "Европротокола" через приложение Дія, что позволяет водителям фиксировать незначительные ДТП без вызова полиции и бумажных бланков, а информация будет автоматически передаваться страховым компаниям. Воспользоваться услугой можно только при участии двух автомобилей, если нет пострадавших, водители трезвы, имеют действующие полисы ОСАГО, необходимые документы в приложении Дія и согласны с обстоятельствами аварии.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины (МВД). По словам министра Ивана Выгивского, нововведение позволит упростить оформление незначительных ДТП и сократить количество бумажных процедур для автомобилистов.

Что изменилось для украинских водителей

Ранее водители, попавшие в незначительное ДТП, могли оформить "Европротокол" на бумажном бланке или воспользоваться специальным электронным сервисом. Теперь такая возможность появилась непосредственно в государственном приложении Дія.

Водителям больше не нужно самостоятельно вводить все данные о транспортных средствах, искать бумажные документы или переходить на отдельный сервис для оформления происшествия. Приложение автоматически получает необходимую информацию из государственных реестров.

После проверки информации участники ДТП могут совместно указать обстоятельства аварии, добавить фотографии повреждений, составить схему столкновения и подписать документ с помощью Дія.Підпису. Оформленный Европротокол автоматически отправляется в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ), после чего информация передается страховым компаниям.

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В то же время запуск новой услуги не означает, что любую аварию теперь можно оформить без участия полиции. Для использования Европротокола предусмотрены четкие условия, которых должны придерживаться оба водителя.

Как оформить ДТП через Дію: пошаговая инструкция

Процедура оформления Европротокола происходит непосредственно в смартфонах обоих участников аварии. Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:

открыть приложение Дія: в главном меню перейти в раздел "Сервисы", выбрать категорию "Водителю", а затем услугу "Европротокол";

в главном меню перейти в раздел "Сервисы", выбрать категорию "Водителю", а затем услугу "Европротокол"; проверить личные данные и информацию об автомобиле: приложение автоматически загрузит сведения о водителе, транспортном средстве и действующем страховом полисе из соответствующих реестров;

приложение автоматически загрузит сведения о водителе, транспортном средстве и действующем страховом полисе из соответствующих реестров; добавить второго участника ДТП: для этого нужно пригласить другого водителя с помощью QR-кода или специальной ссылки;

для этого нужно пригласить другого водителя с помощью QR-кода или специальной ссылки; указать обстоятельства аварии: оба водителя должны согласовать информацию о том, как именно произошло столкновение, и выбрать соответствующие обстоятельства ДТП;

оба водителя должны согласовать информацию о том, как именно произошло столкновение, и выбрать соответствующие обстоятельства ДТП; добавить фотографии и схему происшествия: необходимо зафиксировать повреждения автомобилей, указать дату, время и место аварии, а также добавить схему расположения транспортных средств;

необходимо зафиксировать повреждения автомобилей, указать дату, время и место аварии, а также добавить схему расположения транспортных средств; проверить и подписать документ: после внесения всей информации каждый участник должен подтвердить ее правильность и подписать Европротокол с помощью Дія.Підпису.

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После успешного подписания обоими водителями документ автоматически передается в МТСБУ, а оттуда – в соответствующие страховые компании. Важно, что подписать Европротокол должны оба участника ДТП.

Если один из водителей не завершит процедуру, документ не будет считаться должным образом оформленным. После отправки Европротокола водителям необходимо связаться со своей страховой компанией и получить дальнейшие инструкции по урегулированию страхового случая.

При каких условиях ДТП можно оформить без полиции

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Европротокол предназначен для оформления дорожно-транспортных происшествий, соответствующих установленным законодательством условиям. В первую очередь им могут воспользоваться водители, попавшие в аварию с участием двух транспортных средств и не имеющие разногласий относительно ее обстоятельств. Для оформления европротокола в Дії необходимо, чтобы одновременно выполнялись следующие требования:

в ДТП участвовали только два автомобиля;

в результате аварии нет погибших или травмированных;

не повреждено иное имущество, кроме транспортных средств участников происшествия;

оба водителя трезвы и не находятся под воздействием наркотических или иных веществ, снижающих внимание и скорость реакции;

каждый участник имеет действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

водители пришли к соглашению относительно обстоятельств ДТП.

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Только при соблюдении всех этих условий можно воспользоваться упрощенной процедурой оформления ДТП без вызова полиции. Например, если один автомобиль при парковке задел другой, у обоих водителей есть действующие страховые полисы, никто не пострадал, а участники согласны с обстоятельствами столкновения, они могут оформить Европротокол в приложении.

Другая ситуация – если водители по-разному описывают обстоятельства аварии или один из них отрицает свое участие в столкновении. В таком случае использование Европротокола не подходит, поскольку между сторонами отсутствует необходимое согласие. Также упрощенная процедура не применяется, если в аварии пострадали люди или было повреждено чужое имущество.

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Какие документы нужны для оформления

Отдельным условием использования новой услуги является наличие необходимых цифровых документов в приложениях обоих участников ДТП. Для оформления Европротокола водители должны иметь:

установленное приложение Дія;

подтвержденный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

цифровой паспорт, загранпаспорт или вид на жительство;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

действующий полис ОСАГО;

возможность воспользоваться Дія.Підпис.

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Информация из документов будет автоматически проверяться через государственные реестры. Однако, если необходимые данные отсутствуют в реестрах, не подтверждены или не отображаются в Дії, воспользоваться новым способом оформления может оказаться невозможным.

Несмотря на цифровизацию процедуры, "Европротокол" не заменяет оформление всех дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции. В частности, самостоятельно оформить аварию по упрощенной процедуре нельзя, если в результате столкновения пострадали люди. В таких случаях первоочередными действиями должны быть обеспечение безопасности на месте происшествия, вызов экстренных служб и оказание помощи пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока не будут повышать штрафы за превышение скорости, ведь в парламенте не набралось достаточно голосов за законопроект, ужесточавший ответственность водителей. Поэтому в 2026 году продолжат действовать действующие размеры штрафов: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.