В ноябре темпы переработки нефти на предприятиях Российской Федерации упали до самого низкого уровня за более чем 20 лет. Это связано с систематическими украинскими ударами по НПЗ и другим производственным объектам отрасли.

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По состоянию на понедельник, 23 ноября, общий объем переработки нефти на НПЗ РФ составлял от 2,6 до 2,7 миллиона баррелей в день – примерно вдвое меньше, чем 30 октября. Об этом пишет Bloomberg.

"Это снизило темпы переработки сырой нефти ниже многолетних минимумов, которые наблюдались во время предыдущих волн атак в начале 2026 года", – добавили журналисты.

Украина наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре почти ежедневно, начиная с конца прошлого месяца. С тех пор было атаковано примерно 20 объектов. Эти операции направлены на снижение энергетических доходов Москвы и увеличение стоимости войны для рядовых россиян, отметило издание.

"Для России недавние удары грозят еще больше навредить внутреннему рынку топлива, который летом столкнулся с дефицитом", – говорится в статье.

Москва засекретила почти все данные, связанные с нефтью, после начала полномасштабного вторжения. Это затрудняет оценку масштабов ущерба, нанесенного нефтепереработке страны. Bloomberg в своих оценках ссылается на Rystad Energy, независимую компанию, занимающуюся энергетическими исследованиями и бизнес-аналитикой. Она проводит расчеты, отслеживая цепочки поставок сырой нефти, танкеры, спутниковые снимки и отраслевые источники.

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Падение объемов переработки сырой нефти уже заметно на российских заправках. Средние недельные розничные цены на бензин выросли на 0,5% в период с 17 по 23 ноября, что является наибольшим недельным ростом с начала сентября.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 ноября источники Reuters заявили, что украинские дроновые атаки привели к повреждению или остановке работы 15 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. На тот момент собеседники оценивали, что за 20 суток объемы переработки на НПЗ упали примерно на 45% по сравнению с концом октября (до около 400 тысяч тонн в сутки).

Главные истории дня

– В середине июля Bloomberg сообщал, что РФ сократила объем переработки нефти в сутки до самого низкого уровня более чем за 21 год. Тогда среднесуточный показатель опустился до 3,91 млн баррелей в сутки (самый низкий уровень с марта 2005 года).