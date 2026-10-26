Обменники "отказались" от старого курса: как переписали стоимость доллара

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс наличного доллара. В полдень понедельника 26 октября они продают его в среднем по 44,9 грн, а покупают по 45,9 грн. Это на 2 коп. ниже в покупке, но на 39 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 23 числа.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной валюты определили в средние 45,07/45,67 грн (покупка/продажа). Это:

на 17 коп. выше в покупке;

на 23 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,65-45,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 45,7 грн;

Сенс Банк – 45,75 грн;

ПУМБ – 45,8 грн;

Универсал Банк – 45,7 грн;

Райффайзен Банк – 45,65 грн;

Укрсиббанк – 45,7 грн;

А-банк – 45,7 грн.

Покупают же они ее по 45,05-45,2 грн. Так:

ПриватБанк – 45,1 грн;

Сенс Банк – 45,05 грн;

ПУМБ – 45,2 грн;

Универсал Банк – 45,2 грн;

Райффайзен Банк – 45,1 грн;

Укрсиббанк – 45,1 грн;

А-банк – 45 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

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Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, 1 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Таким образом, до конца недели, и в банках, и в обменниках ожидается снижение курса и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

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до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Ближайшая неделя станет скорее проверкой ожиданий, чем началом нового курсового цикла. Решение по учетной ставке может повлиять на настроения участников рынка, но основным фактором стабильности будет оставаться способность НБУ покрывать структурный дефицит валюты. И пока этот механизм работает, у гривни будет достаточно опоры, чтобы выдерживать даже достаточно сильное внешнее давление", – рассказал банкир.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых, а с учетом налогообложения депозитных процентов по ставке 23%, фактическая номинальная доходность такого вклада составляет около 13,5% годовых. При этом если за год инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный реальный доход.