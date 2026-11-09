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Обменники переписали стоимость доллара: украинцев предупредили, чего ожидать в ближайшие дни

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
33
В Украине резко переписали курс доллара
В Украине резко переписали курс доллара. Источник: Freepik

За выходные в украинских обменниках переписали курс доллара. В полддень понедельника 9 ноября они выставили его на среднем уровне 45,49/46,2 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. ниже в покупке, чем было вечером пятницы 6 числа, но осталось на прежнем уровне в продаже. В то же время, в банковской среде не ожидают резких перепадов кналичного курса в ближайшие дни. 

В то же время, в самих банках произошли более заметные изменения. Там стоимость наличной валюты определили в средние 45,27/45,97 грн (покупка/продажа), что:

  • сразу на 76 коп. ниже в покупке;
  • на 30 коп. в продаже.
В украинских обменниках переписали курс доллара

В украинских обменниках переписали курс доллара. Источник: finance.ua

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,9-46,1 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,95 грн;
  • Сенс Банк – 45,9 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,9 грн;
  • ПУМБ – 46 грн;
  • Универсал Банк – 45,9 грн;
  • Укрсиббанк – 45,95 грн;
  • А-банк – 46,1 грн;
  • Юнекс Банк – 46,05 грн.
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Покупают же они ее по 45,1-45,4 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 45,35 грн;
  • Сенс Банк – 45,15 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,1 грн;
  • ПУМБ – 45,4 грн;
  • Универсал Банк – 45,2 грн;
  • Укрсиббанк – 45,25 грн;
  • А-банк – 45,4 грн;
  • Юнекс Банк – 45 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в украинских банках. Источник: "Минфин"

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 15 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45-45,7 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается снижение курса и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок, вероятнее всего, будет находиться в пределах "управляемой амплитуды". Основные экономические риски останутся неизменными, однако активная роль НБУ, постепенное снижение психологического напряжения и ожидаемая нормализация ситуации с наличным долларом будут создавать предпосылки для более уравновешенного курсового поведения", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

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