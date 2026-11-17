В Украине продолжается дискуссия вокруг законопроекта №16026, который меняет правила представительства прокуратурой интересов государства в суде. Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда от 3 декабря 2025 года. Его главная цель – законодательно определить исключительные случаи, когда прокурор может защищать интересы государства в суде, и установить порядок получения необходимых для этого доказательств.

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OBOZ.UA разобрался, какие изменения предусмотрены документом и какие фейки уже успели распространить в сети. Подробнее читайте в материале.

Законопроект не возвращает прокуратуре общий надзор

Общий надзор предусматривал возможность прокуратуры самостоятельно проверять соблюдение законодательства предприятиями, органами власти и организациями без судебного разбирательства.

Законопроект №16026 такую модель не восстанавливает. Он регулирует представительство интересов государства именно в суде, что прямо предусмотрено статьей 131-1 Конституции Украины.

Прокурор сможет обратиться в суд только в исключительных случаях, определенных законом. При этом наличие оснований для представительства необходимо обосновать, а суд должен их проверить.

То есть прокурор не получает права произвольно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий или отменять их решения.

Сможет ли прокуратура требовать документы без суда

Законопроект действительно предусматривает возможность получения документов до обращения в суд. Однако эти полномочия ограничены конкретной целью – установлением обстоятельств возможного нарушения интересов государства и подготовкой иска.

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Такие права сравнивают с полномочиями адвокатов, которые также могут запрашивать информацию для защиты интересов своих клиентов.

Общий срок ответа на запрос прокурора составит пять рабочих дней, а при большом объеме информации его можно продлить до 20 дней.

В то же время законопроект не разрешает прокурорам проводить обыски, принудительно изымать имущество или проводить негласные следственные действия.

Кроме того, в запросе прокурор должен указать обстоятельства вероятного нарушения интересов государства и источник соответствующей информации.

Главные истории дня

Сможет ли жалоба конкурента стать поводом для проверки бизнеса

Обращение физического или юридического лица действительно может стать предпосылкой для установления наличия оснований для представительства.

Однако сама жалоба не означает автоматического вмешательства прокуратуры.

Например, если компания проиграла тендер и обратилась к прокурору с жалобой на конкурента, она должна сообщить о вероятном нарушении именно интересов государства, а не собственных коммерческих интересов.

Прокурор должен установить, существуют ли законные основания для судебного представительства. Если они отсутствуют, оснований для соответствующего иска нет.

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Практика показывает, почему такой механизм необходим. В частности, по иску Киевской городской прокуратуры суд удовлетворил требования о взыскании 217 млн грн с АО "Киевметрострой" из-за ненадлежащего исполнения договора о строительстве метро.

Какими будут основания для вмешательства прокуратуры

Законопроект определяет девять исключительных случаев представительства интересов государства, а не предоставляет прокуратуре универсальное право вмешиваться в любые правоотношения.

В частности, критики обращают внимание на формулировки о фундаментальных национальных интересах и стратегических общенациональных приоритетах.

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Однако фундаментальные национальные интересы определены статьей 3 Закона "О национальной безопасности Украины". Стратегические приоритеты также должны быть определены законом.

В каждом конкретном деле прокурор должен доказать непосредственную связь между нарушением и соответствующим интересом государства.

При этом законопроект прямо ограничивает представительство прокуратуры в правоотношениях, связанных с выборами, деятельностью медиа, политических партий и общественных объединений.

Смогут ли прокуроры вмешиваться в земельные отношения

Законопроект предусматривает особую защиту не любых земельных участков, а объектов, находящихся под особой охраной государства и имеющих ограниченный правовой режим.

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Речь, в частности, идет о землях обороны, водного фонда, природно-заповедного и историко-культурного назначения.

Например, если фермер законно пользуется земельным участком возле водоема, сам факт такого пользования не является основанием для прокурорского иска. Необходимы сведения о конкретном вероятном нарушении интересов государства.

Важность такого механизма демонстрирует история Совских прудов в Киеве. Благодаря судебной защите общине вернули более 19 гектаров земли стоимостью 618 млн грн.

Также прокуратура добилась возвращения государству почти 14 гектаров территории, на которой расположен археологический памятник "Змиевы валы".

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Появятся ли возможности для давления на журналистов и общественные организации

Публикация в СМИ или сообщение общественной организации может быть источником информации о возможном нарушении интересов государства. Однако это не означает, что прокуратура получает право безосновательно проверять саму редакцию или общественное объединение.

Законопроект не допускает представительства прокуратурой интересов государства в правоотношениях, связанных с созданием и деятельностью СМИ и общественных объединений.

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Кроме того, запрос прокурора должен содержать конкретные обстоятельства возможного нарушения интересов государства. Информация с ограниченным доступом может быть получена только с соблюдением специального законодательства.

Незаконные требования прокурора могут быть предметом судебного контроля. В то же время возможность отдельного обжалования конкретного запроса зависит от его содержания и правовых последствий.

Зачем вообще нужны эти полномочия

Результаты работы прокуратуры свидетельствуют о масштабе государственных интересов, которые нуждаются в судебной защите. В 2026 году суды удовлетворили требования прокуроров в отношении активов на 77,5 млрд грн. Судебные решения относительно активов на 108 млрд грн реально исполнены с учетом решений предыдущих лет.

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Речь идет не только о деньгах. Благодаря прокурорским искам государству возвращали незаконно отчужденные здания, земли, исторические памятники и стратегические объекты.

Таким образом, законопроект №16026 предлагает законодательно урегулировать механизм, который уже используется для защиты государственного имущества и бюджетных средств. В то же время его положения должны обеспечить баланс: предоставить прокурорам необходимые процессуальные инструменты, но не допустить возвращения неограниченного общего надзора.

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Именно эффективность этих предохранителей, а не только заявленная цель документа, станет главным критерием оценки предложенных изменений.

Как ранее писал OBOZ.UA, Конституционный Суд Украины 29 сентября 2026 года признал неконституционным отдельное предписание части четвертой статьи 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Речь идет о норме, которая предусматривала возможность установления временных ограничений прав физических и юридических лиц.