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"Не отмена санкций, а легализация": у Трампа придумали, как разрешить работать части танкеров теневого флота РФ и Ирана

София ЗакревскаяСофия Закревская
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"Не отмена санкций, а легализация": у Трампа придумали, как разрешить работать части танкеров теневого флота РФ и Ирана
Танкер, перевозящий нефть. Иллюстративное фото

Администрация президента США Дональда Трампа дает разрешение на продажу нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, с целью предоставить этим судам возможность легально перевозить нефть. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт назвал этот процесс легализацией, опровергнув отмену санкций.

Об этом Райт заявил в понедельник, 19 октября, на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке. Его цитирует Bloomberg.

По словам министра, администрация Трампа проводит процедуру утверждения с целью придоставления судам легального статуса. Он отверг мнение о том, что США просто отменяют санкции в отношении танкеров, которые перевозили нефть из таких стран, как Россия или Иран.

"Мы превращаем "теневые" танкеры в легальные. Никакой отмены санкций нет", – сказал Райт.

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Он объяснил, что американское правительство сотрудничает с инвесторами, которые покупают выведенные из эксплуатации танкеры, находящиеся под санкциями, восстанавливают их и используют для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

"Мы переведем часть судов из того, что я называю "флотом плохих парней", во "флот хороших парней". Они больше не будут перевозить нефть, подпадающую под санкции", – заявил министр энергетики.

По оценкам Райта, в мировом теневом флоте танкеров, на которые наложены санкции, насчитывается около 1600 судов. Он отметил, что усилия администрации Трампа, направленные на легализацию этих танкеров, могут в итоге пополнить законный флот десятками или даже сотнями судов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее медиа писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры об ослаблении ограничений в отношении танкеров теневого флота, которые перевозили нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

По словам американского чиновника, главная цель этого шага – снизить мировые ставки фрахта, которые взлетели до рекордных высот. Кроме того, таким шагом Вашингтон хочет сделать американскую сырую нефть более доступной для покупателей.

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