НБУ выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат отмене и изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Однако несмотря на это украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Почему Нацбанк выводит гривни из обращения

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

НБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном

В то же время, Национальный банк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил", а ее стоимость превышает 60 000 грн.

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При этом, рассказали в самом НБУ, на продажу монет установлен лимит. Каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:

номинал;

графический знак гривни;

логотип НБУ;

надпись "Национальный банк Украины";

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

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Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:

Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,

Вертолеты,

Противотанковые ежи.

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые старые монеты в 25 копеек. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 3ГАм можно выручить до 20 000 грн.