НБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядят

Национальный банк Украины (НБУ) 1 октября 2026 года выпустил новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Дню защитников и защитниц Украины и получила название "Под покровом".

Видео дня

Об этом официально сообщили в самом Нацбанке. Основные характеристики новой монеты таковы:

изготовлена из серебра 925 пробы ;

; масса драгоценного металла – 31,1 г;

тираж – до 10 000 штук.

"Наши защитники и защитницы продолжают защищать страну в чрезвычайно сложных условиях. Мы благодарны каждому и каждой, кто стоит на защите Украины. Тем, кто сегодня держит оборону, кто защищал государство с первых дней войны, кто вернулся с фронта, и тем, кто отдал за Украину свою жизнь. В честь защитников и защитниц Украины НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету "Под покровом". Она посвящена всем, кто выбрал путь отваги и бескомпромиссной борьбы за право украинского народа жить на своей земле", – пояснили в НБУ.

Новая монета 10 грн: как выглядит

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен образ Берегини (Древа жизни), который напоминает ангела с расправленными крыльями и символизирует Покрову как духовный щит. Как отметили в Нацбанке, это – древний символ украинской духовной традиции, который "служит оберегом и олицетворяет преемственность рода, единство поколений и жизненную силу".

РЕКЛАМА

На реверсе (оборотной стороне) изображены две фигуры – казак со щитом и саблей и украинка-берегиня. В руках женщина держит сокола – символ свободы, решительности и защиты. Также в центре изображены дома разных эпох – от традиционной хаты до современных многоэтажек.

"Мужская и женская фигуры обрамляют композицию монеты стилизованной тканью с пиксельным камуфляжным узором, словно скрывая ее от врага. Общая композиция ассоциативно напоминает трезубец, а также отражает семантику Древа жизни", – добавили в НБУ.

Главные истории дня

Как получить новую монету

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также ожидается ее продажа у банков-дистрибьюторов:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

ТАСкомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Дата начала продаж по состоянию на 1 октября не была объявлена. НБУ отмечает, что узнать ее можно будет на соответствующих сайтах банков или в магазине самого Нацбанка.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк выпустил монету к 30-й годовщине денежной реформы 1996 года, в результате которой и появилась гривна. Монета имеет номинал 1 грн.

РЕКЛАМА