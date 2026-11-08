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НБУ выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию и отмене

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
2,3 т.
Нацбанк выводит из обращения гривни
Нацбанк выводит из обращения гривни. Источник: Getty Images

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты в магазинах, аптеках, на АЗС и т.д.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Источник: НБУ

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Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

  • Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.
  • Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

  • Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.
  • В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.
  • Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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