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НБУ хочет изъять 10 копеек: когда монетами нельзя будет расплатиться в магазинах

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
741
Украинские монеты, часть которых уже вышла из обращения. Иллюстрация
Украинские монеты, часть которых уже вышла из обращения. Иллюстрация. Источник: НБУ

В Украине могут окончательно убрать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Национальный банк (НБУ) предлагает с 1 февраля 2027 года сделать их недействительными для расчетов – то есть магазины больше не будут принимать такие монеты от покупателей и выдавать их в качестве сдачи. Вместо этого суммы в чеках при оплате наличными будут округлять до ближайших 50 копеек.

В то же время украинцы смогут бесплатно обменять накопленные 10 копеек на другие деньги. Соответствующий проект постановления НБУ вынес на общественное обсуждение 13 ноября 2026 года, сообщает регулятор.

Замечания и предложения к нему будут принимать до 22 ноября включительно. То есть окончательного решения о дате изъятия монет пока нет.

Когда 10 копеек перестанут принимать в магазинах

Постепенное изъятие этих монет Нацбанк начал еще 1 октября 2025 года. Тогда регулятор прекратил их чеканку и пополнение ими наличного обращения. Монеты, которые попадают в банки, больше не возвращают в кассы для выдачи клиентам, а передают в НБУ.

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Однако сейчас 10 копеек остаются законным платежным средством. Если у покупателя есть такие монеты, он может ими расплатиться, а продавец – выдать ими сдачу, если они есть в кассе.

Теперь Нацбанк предлагает завершить этот процесс. Если постановление примут, с 1 февраля 2027 года 10 копеек утратят статус платежного средства. Для предприятий и предпринимателей предусмотрят переходный период до 16 февраля, чтобы сдать остатки монет в банки.

Как изменятся цены в чеках после изъятия 10 копеек

После изъятия монет общую сумму покупки за наличные будут округлять по единым правилам – до ближайших 50 копеек:

  • если сумма заканчивается на 1–24 копейки – ее округлят вниз до целой гривны;
  • если на 25-49 копеек – вверх до 50 копеек;
  • если на 51-74 копейки – вниз до 50 копеек;
  • если на 75-99 копеек – вверх до следующей целой гривны.

Например, если общая сумма покупки составляет 125,23 грн, покупатель заплатит 125 грн. Если чек на 125,38 грн – сумма составит 125,50 грн. А 125,78 грн округлят до 126 грн.

Важно: при безналичной оплате цены округлять не будут. Если покупатель рассчитывается картой или телефоном, со счета спишут точную сумму чека, включая копейки.

Где обменять 10 копеек и до какого времени

Украинцам не придется спешить в магазины или банки, чтобы избавиться от монет. НБУ предусмотрел длительный период для их обмена без комиссии.

В частности, по предложению регулятора:

  • до 31 января 2028 года включительно обменивать 10 копеек можно будет во всех банках Украины;
  • с 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года – в Национальном банке и четырех уполномоченных банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ и Райффайзен Банку.

Обменивать монеты можно будет на другие монеты и банкноты, находящиеся в обращении, без взимания платы. Суммы обмена должны быть кратны 50 копейкам.

НБУ уже изъял из наличного обращения такие монеты:

  • 1 копейка – с 1 октября 2019 года.
  • 2 копейки – с 1 октября 2019 года.
  • 5 копеек – с 1 октября 2019 года.
  • 25 копеек – с 1 октября 2020 года.

Монеты номиналом 1 грн старого образца (до 2018 года, желтые) постепенно изымают из обращения с 1 октября 2020 года, но они остаются законным платежным средством.

Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ изымает из обращения бумажные 50 и 200 гривен. Однако не все, а только те, которые были выпущены в 2003-2007 годах.

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