Вклад украинских беженцев в ВВП Польши оценили в 2,4%, или примерно 94 млрд злотых, а в Чехии их налоги и взносы превышают государственные расходы на поддержку. Самая высокая концентрация беженцев относительно местного населения зафиксирована в Чехии, Словакии и на Кипре.

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Об этом свидетельствуют данные Евростата, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и государственных органов отдельных стран. При этом единого актуального рейтинга вклада украинских беженцев в ВВП всех государств ЕС пока нет.

Польша: вклад украинских беженцев в ВВП достиг 2,4%

Одни из самых показательных результатов зафиксированы в Польше. Согласно исследованию Deloitte, подготовленному по заказу UNHCR и опубликованному 1 октября 2026 года, украинские беженцы обеспечили дополнительный объем польского ВВП, оцененный в 2,4% по итогам 2025 года.

В денежном выражении речь идет о 94 млрд злотых, или примерно 24,4 млрд долларов. Это модельная оценка экономического эффекта от присутствия беженцев, а не отдельная статья официальной статистики ВВП.

При этом занятость украинских беженцев в Польше достигла 76%, увеличившись на 7 процентных пунктов за год. Доля трудовых доходов в бюджетах их домохозяйств составляла 87%, а польских социальных выплат – лишь 10%.

Чехия: украинские беженцы приносят бюджету больше, чем получают

Еще один показательный пример – Чехия, где украинцы стали важной частью рынка труда.

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В октябре 2026 года, по данным ассоциации перевозчиков Česmad, в Чехии не хватало около 20 тыс. водителей грузовиков и 5 тыс. водителей автобусов.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, только в третьем квартале 2025 года расчетные поступления в государственный бюджет от налогов и взносов лиц с временной защитой составили 8,2 млрд крон.

При этом государственные расходы на их поддержку составили 3,9 млрд крон. Таким образом, положительное бюджетное сальдо за квартал достигло 4,3 млрд крон.

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За весь 2024 год положительный баланс составил 9,7 млрд крон, а за девять месяцев 2025-го – уже 11,7 млрд крон.

Это не показатель вклада в ВВП, однако он демонстрирует, что в рамках расчетов чешского министерства поступления от украинских беженцев превышают соответствующие государственные расходы.

Где украинских беженцев больше всего относительно численности населения

Оценивать экономическое значение украинской миграции можно также через концентрацию беженцев в странах пребывания.

По данным Евростата, по состоянию на 30 сентября 2026 года больше всего лиц с временной защитой относительно численности населения проживало в Чехии, Словакии и на Кипре.

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В Чехии на каждую тысячу жителей приходилось 35,9 лица с временной защитой, или 3,59% населения. В Словакии – 28 человек (2,8%), а на Кипре – 27,4 человека (2,74%).

Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составлял 9,7 человека на тысячу жителей, или 0,97%.

В Польше на конец сентября 2026 года приходилось 23,6 получателя временной защиты на тысячу жителей.

Однако высокая концентрация беженцев не означает автоматически пропорционально высокого вклада в ВВП. Экономический результат зависит от занятости, квалификации, производительности и структуры потребления.

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Германия приняла больше всего украинцев, но не лидирует по их доле в населении

По абсолютному числу лиц с временной защитой крупнейшими странами пребывания остаются Германия, Польша и Чехия.

По состоянию на конец сентября 2026 года Евростат зафиксировал в Германии 1,3 млн таких лиц, в Польше – почти 859 тыс., а в Чехии – около 392 тыс.

Вместе эти три государства принимают более половины всех лиц с временной защитой в ЕС.

При этом Польша располагает подтвержденной исследованием UNHCR оценкой вклада беженцев в ВВП, тогда как для Германии и Чехии в использованных источниках нет сопоставимых актуальных показателей за 2025 год.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Чехии не хватает около 20 тысяч водителей грузовиков и 5 тысяч водителей автобусов, поэтому власти рассматривают упрощение признания иностранных водительских удостоверений, в частности украинских.