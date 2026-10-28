Отмена Нацкешбека и повышение зарплат военным: как депутаты переписали бюджет-2027

Верховна Рада Украины (ВРУ) поддержала поправку о запрете финансирования "Национального кешбэка" из государственного бюджета – за нее проголосовали 284 депутата, но окончательное решение еще зависит от дальнейшего прохождения бюджета-2027. Параллельно парламентарии рассматривали предложения о зарплатах военных, ограничении оплаты труда чиновников, пенсиях, аграрной поддержке и расходах государственных учреждений, а проект бюджета еще должны доработать ко второму чтению.

Видео дня

Сессионный зал Верховной Рады занимался рассмотрением поправок до 04:30 утра 28 октября. Затем рассмотрение продолжилось – OBOZ.UA отдельно собрал, какие поправки учли, а какие отменили.

Процедура утверждения госбюджета – не такая, как для обычных законопроектов. Поэтому "первым чтением" в этом случае считается одобрение бюджетных предложений. Оно, согласно Бюджетному кодексу, должно было пройти до 20 октября (то есть депутаты опоздали). Смета должна быть окончательно утверждена ("второе чтение") до 20 ноября, а принятые в сессионном зале изменения пока являются рекомендациями, а не окончательно утвержденными расходами бюджета-2027.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что к проекту государственного бюджета на 2027 год подали 5236 поправок. По ее словам, это рекордное количество за последние 24 года. Чтобы учесть все предложения депутатов, потребовалось бы дополнительно 13,5 трлн грн – почти два государственных бюджета.

Нацкешбэк: что решили депутаты

Самой заметной среди перечисленных поправок стало предложение запретить финансирование программы "Национальный кешбэк" из государственного бюджета. За нее отдали голоса 284 народных депутата. Речь идет о бюджетном финансировании программы, которая предусматривает возврат части средств за покупку определенных украинских товаров.

РЕКЛАМА

Поддержанная поправка направлена на то, чтобы государственные средства не использовали для ее финансирования. В то же время важно различать поддержку поправки во время рассмотрения бюджета и окончательное вступление ее в силу. Пока проект бюджета проходит дальнейшую доработку, окончательный статус финансирования программы будет зависеть от окончательной редакции документа и результатов следующих этапов его рассмотрения.

Зарплаты военных: поправка №1279

Одним из ключевых вопросов при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2027 год стало повышение денежного обеспечения военнослужащих. Поправку №1279, поданную народным депутатом вместе с коллегами, учли и подтвердили во время голосования за бюджет в первом чтении. За нее проголосовали 304 парламентария – это конституционное большинство.

Главные истории дня

О результатах голосования сообщил один из авторов поправки. По его словам, вопрос повышения зарплат военным неоднократно поднимали во время бюджетных дискуссий, в общей сложности депутаты упоминали о необходимости такого решения 283 раза. Также предложение единогласно поддержал бюджетный комитет.

В то же время поддержка поправки на этапе первого чтения еще не означает автоматического повышения выплат или утверждения конкретных сумм. Следующим шагом должна стать работа с правительством, чтобы предусмотренное решение было реализовано в ходе дальнейшего бюджетного процесса. Автор поправки подчеркнул, что теперь необходимо добиться выполнения этой позиции Кабинетом министров.

РЕКЛАМА

Поправки №611 и №1003: деньги по сделкам со следствием и ограничение зарплат

Отдельно в парламенте рассматривали два предложения, которые, по сообщениям депутатов, вынесли в сессионный зал для отдельного голосования. Оба ранее не поддержал профильный комитет.

Поправка №611: средства по соглашениям о признании вины

Авторами поправки стали Данило Гетманцев и еще около 30 народных депутатов. Она касалась правил использования средств, предусмотренных соглашениями о признании вины. В частности, предлагалось запретить возлагать на обвиняемого в рамках такого соглашенияобязанность перечислять средства третьим лицам.

РЕКЛАМА

Исключениями должны были стать перечисления в государственный бюджет или возмещение ущерба по гражданскому иску. Также предложение предусматривало направление в специальный фонд на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ средств, которые по соглашению превышают сумму возмещения ущерба, причиненного государству.

Кроме того, правительство должно было проверить законность соглашений, утвержденных в 2022-2026 годах, выяснить, какие суммы обязались по ним выплатить, кому фактически перечислили деньги и на что их использовали. Отчет предлагалось подать в Верховную Раду до 1 сентября 2027 года.

РЕКЛАМА

Поправка не набрала необходимой поддержки, за нее проголосовали 165 депутатов. Следовательно, предложенные изменения не были подтверждены в ходе этого голосования.

Поправка №1003: ограничение зарплат на уровне 80 тысяч гривен

Другое предложение касалось установления предельного размера ежемесячной зарплаты в 80 тыс. грн в 2027 году. Его авторами были Данило Гетманцев, Галина Третьякова, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и другие депутаты – всего десять парламентариев.

Ограничение предлагали распространить на работников органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений. В перечень также должны были войти народные депутаты, судьи, судьи Конституционного Суда, члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроры и работники Национального банка.

РЕКЛАМА

В то же время предусматривалось исключение для тех, кто участвует в обороне Украины и отражении российской агрессии. Перечень соответствующих должностей должен был определить Кабинет министров. За поправку проголосовали 157 депутатов, поэтому она не набрала необходимого количества голосов. Предложенное ограничение зарплат в такой редакции не было подтверждено.

Какие еще бюджетные предложения рассматривали в Раде

Кроме поправок о кешбэке, зарплатах и средствах по соглашениям о признании вины, депутаты рассматривали ряд других предложений. Они касались земельных кадастров, пенсий, местных бюджетов, аграрной поддержки, приватизации и финансирования государственных учреждений.

РЕКЛАМА

Важно учитывать, что в сообщениях парламентариев упоминаются разные процедурные статусы: одни поправки были поддержаны или учтены на определенном этапе, другие не набрали необходимого количества голосов, а по части предложений предлагалось лишь поручить правительству дополнительно проработать вопрос.

Земельные и градостроительные кадастры – поправка №172

Предлагалось поручить правительству проработать возможность направлять часть платежей и штрафов, предусмотренных законодательством об оценке земель, Государственном земельном кадастре и регулировании градостроительной деятельности, на функционирование земельного и градостроительного кадастров.

РЕКЛАМА

За поправку проголосовали 210 депутатов, однако ее не подтвердили. Таким образом, предложенное поручение правительству не было поддержано в рамках этого голосования.

Поправка №2641: дополнительные 214 млн грн для КНУ имени Шевченко

За поправку проголосовали 132 народных депутата, поэтому ее не подтвердили. Вместе с тем было учтено предложение предусмотреть дополнительные 214 млн грн для Министерства образования и науки на подготовку кадров в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Источником финансирования должен стать резервный фонд.

РЕКЛАМА

Поправка №2649: финансирование научных исследований

Предложение предусматривало поручение правительству рассмотреть возможность увеличения расходов Министерства образования и науки на научные исследования, в частности проводимые в природных заповедниках. Конкретную сумму дополнительного финансирования не определили. Поправку поддержали 194 депутата, ее не подтвердили.

Поправка №3854: средства для Государственного фонда регионального развития

Депутаты рассматривали предложение поручить правительству проработать вопрос об увеличении расходов Министерства развития общин и территорий на Государственный фонд регионального развития. Конкретный объем финансирования не указали. За поправку проголосовали 224 парламентария, ее не подтвердили.

РЕКЛАМА

Поправка №3884: компенсации за строительство и реконструкцию животноводческих ферм

Предложение предусматривало поручение правительству рассмотреть увеличение расходов Министерства аграрной политики на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм. Сумму дополнительных средств не определили. Поправку поддержали 183 депутата, ее не подтвердили.

Поправка №3996: приобретение пассажирских вагонов

Инициатива касалась поручения правительству рассмотреть возможность увеличения расходов Министерства развития общин и территорий на приобретение пассажирских вагонов. Конкретную сумму не указали. За поправку проголосовал 211 народный депутат, ее не подтвердили.

РЕКЛАМА

Поправка №4097: поддержка организации "Пласт"

Предложение касалось изменения названия бюджетной программы Министерства молодежи и спорта. К ней предлагали добавить формулировку о государственной поддержке молодежной организации "Пласт – Национальная скаутская организация Украины", представителя пластового движения в Украине, а также скаутского движения. Поправку поддержали 207 депутатов, ее не подтвердили.

Поправка №4533: дополнительные 700 млн грн для Национальной академии наук

Предложение предусматривало направление дополнительных 700 млн грн Министерству образования и науки для Национальной академии наук и ее научных учреждений. Источником финансирования должен был стать резервный фонд. За поправку проголосовали 189 народных депутатов, ее не подтвердили.

РЕКЛАМА

Поправка №4535: финансирование Института прикладных систем управления

Инициатива предусматривала поручение правительству рассмотреть увеличение расходов Национальной академии наук на Институт прикладных систем управления. Конкретную сумму дополнительного финансирования не определили. Поправку поддержали 157 депутатов, ее не подтвердили.

Поправка №4586: средства на научную деятельность Академии аграрных наук

Предложение предусматривало поручение правительству рассмотреть возможность увеличения расходов для Академии аграрных наук на научную деятельность. Сумму финансирования не указали. За поправку проголосовали 67 народных депутатов, поэтому ее не подтвердили.

РЕКЛАМА

Перерасчет пенсий – поправка №625

Предложение касалось возможности перерасчета ранее назначенных пенсий или пожизненного денежного содержания для людей, у которых в 2027 году вырастет заработная плата. За него проголосовали 167 депутатов, чего оказалось недостаточно для подтверждения. Таким образом, соответствующее предложение не поддержали.

Пожизненное денежное содержание – поправка №665

Депутаты предлагали поручить правительству проработать вопрос выплаты пожизненного денежного содержания полностью за счет средств государственного бюджета. Согласно приведенному описанию, сейчас такие выплаты частично финансируются из солидарной пенсионной системы.

РЕКЛАМА

Поправка получила 134 голоса и не была подтверждена. Предложенное поручение не прошло соответствующего этапа голосования.

Распределение трансфертов – поправка №778

Предложение предусматривало дополнительную проработку принципов горизонтального выравнивания местных бюджетов. В частности, речь шла об использовании численности населения по данным Госстата, а количества внутренне перемещенных лиц – по информации Министерства социальной политики.

За поправку проголосовали 217 депутатов, но ее не подтвердили. Таким образом, предложенные изменения к подходам распределения средств не были поддержаны во время этого голосования.

РЕКЛАМА

Остатки бюджетов Донецкой и Луганской областей – поправка №786

Депутаты предлагали поручить правительству проработать возможность направить остатки Донецкого и Луганского областных бюджетов на нужды безопасности и гуманитарные потребности этих регионов вместо использования средств на жилье для внутренне перемещенных лиц.

За предложение проголосовали 180 депутатов. Поправку не подтвердили, поэтому предложенное поручение не было поддержано в рамках этого голосования.

Оплата труда в органах власти – поправка №1024

В рамках этого предложения речь шла о сохранении в 2027 году расходов на оплату труда работников органов власти на уровне 2026 года. В сообщении нардепа Ярослава Железняка ("Голос") поправка отмечена как учтенная, однако за нее во время голосования в зале отдали 154 голоса и указано, что она не подтверждена.

РЕКЛАМА

Поддержка животноводческих ферм – поправка №1031

Предложение касалось увеличения государственной финансовой поддержки строительства и реконструкции животноводческих ферм. Вместо компенсации до 50% стоимости проектов предлагалось разрешить покрытие до 75%.

За поправку проголосовали 173 депутата, однако она не была подтверждена. Поэтому окончательное решение относительно предложенного увеличения доли поддержки не следует из приведенных результатов.

Компенсации судовладельцам – поправка №1039

Предложение предусматривало норму, согласно которой правительство будет предоставлять операторам и владельцам морских и речных судов гарантии компенсации ущерба, нанесенного Россией. За нее проголосовал 211 депутат, но поправку не подтвердили. Таким образом, предложенное положение не прошло соответствующий этап голосования.

РЕКЛАМА

Действие законов во время действия бюджета – поправка №1059

Поправка предусматривала поручение правительству проработать предложение не приостанавливать действие законов из-за положений закона о государственном бюджете. За нее проголосовали 194 депутата, однако поправку не подтвердили. Предложенное поручение не получило необходимой поддержки.

Приватизационные аукционы – поправка №1118

В этом предложении шла речь о возможности проводить приватизационные аукционы со снижением стартовой цены. В сообщении Железняка она отмечена как учтенная, но при этом указаны 158 голосов и статус "не подтверждено".

РЕКЛАМА

Должностные оклады в НАЗК – поправка №1150

Данило Гетманцев предложил исключить возможность для правительства устанавливать дополнительный коэффициент к должностным окладам в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. За поправку проголосовали 145 депутатов, и ее не подтвердили. Следовательно, предложенное ограничение не было поддержано во время этого голосования.

Финансирование больницы "Феофания" – поправка №1562

Предлагалось поручить правительству рассмотреть увеличение расходов для Государственного управления делами на нужды больницы "Феофания". Конкретная сумма дополнительного финансирования в приведенном описании не указана. За предложение проголосовали 222 депутата, однако его не подтвердили. Поэтому оно не прошло соответствующий этап рассмотрения.

РЕКЛАМА

Украинская академия лидерства – поправка №1599

Предложение предусматривало выделение дополнительных 10 млн грн Секретариату Кабинета министров на нужды Украинской академии лидерства. Источником финансирования должен был стать резервный фонд. За поправку проголосовали124 нардепа, поэтому она получила статус "не подтверждено".

Государственные лаборатории – поправка №1625

Предлагалось поручить правительству рассмотреть увеличение расходов для Госпродпотребслужбы на закупку оборудования для государственных лабораторий и оплату коммунальных услуг. Конкретная сумма в описании не указана. За поправку проголосовали 154 депутата, ее не подтвердили. Предложенное поручение не было поддержано во время этого голосования.

РЕКЛАМА

Институт информатизации и моделирования экономики – поправка №1708

Предложение предусматривало поручение правительству рассмотреть возможность выделения средств Секретариату Кабмина на нужды Института информатизации и моделирования экономики. Сумму финансирования не определили. Поправка получила 113 голосов и не была подтверждена.

Природно-заповедный фонд – поправка №1904

Депутаты предлагали поручить правительству рассмотреть увеличение расходов Министерства экономики на сохранение природно-заповедного фонда. Конкретный объем дополнительного финансирования не указали. За поправку проголосовали 204 депутата, ее не подтвердили.

РЕКЛАМА

Поддержка "Пласта" за рубежом – поправка №2418

Последнее из приведенных предложений касалось возможного увеличения расходов Министерства иностранных дел на поддержку лагерей "Пласта" за рубежом. Сумму дополнительных расходов не указали. За нее проголосовали 160 депутатов, поправку не подтвердили.

Что будет с бюджетом-2027 дальше

Рассмотрение поправок не означает, что бюджет на 2027 год уже принят в окончательной редакции. После рассмотрения парламентом документ должен быть доработан Кабинетом министров для подготовки ко второму чтению.

РЕКЛАМА

На этом этапе важно различать предложения, получившие поддержку, поправки, не набравшие необходимого количества голосов, и поручения правительству дополнительно проработать отдельные вопросы. Последние сами по себе не гарантируют появления новых расходов или изменений выплат.

Что заявил министр финансов о бюджете на 2027 год

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде напомнил, что правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год 15 сентября. Документ разрабатывали с учетом продолжения войны, поэтому главным приоритетом остается сектор безопасности и обороны.

РЕКЛАМА

Марченко поблагодарил депутатов за работу над бюджетными предложениями и отметил рекордное количество поправок. По его словам, представители Министерства финансов провели на заседании бюджетного комитета более девяти часов.

Министр подчеркнул, что государственный бюджет должен оставаться сбалансированным, а распределение средств – учитывать потребности страны. В первую очередь необходимо обеспечить финансирование безопасности и обороны, тогда как по остальным расходам правительство будет принимать решения с учетом имеющихся финансовых ресурсов.

РЕКЛАМА

Отдельно Марченко обратил внимание на необходимость обеспечить финансирование бюджета международными партнерами. Из-за войны и постоянных обстрелов возможности внутреннего наполнения бюджета ограничены, поэтому внешняя поддержка остается важным условием выполнения государственных расходов в 2027 году.

Правительство поддержало постановление с выводами и предложениями к бюджетному проекту. В то же время министр предостерег от принятия бюджета, который государство не сможет выполнить.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году Украина рискует столкнуться с критическим сокращением финансирования от международных партнеров за пределами Европейского Союза. По прогнозам Европейской комиссии, объем этой поддержки может упасть почти в 5 раз – с 19 млрд евро в 2026 году до всего 4 млрд в 2027-м.