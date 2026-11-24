Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников СБУ и других силовых структур, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а также о восстановлении финансового контроля за отдельными категориями военнослужащих. Военные, которые воюют, смогут подать декларации в течение 90 дней после окончания боевых действий для них, отмены военного положения или увольнения со службы – в зависимости от того, какое обстоятельство наступит первым.

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За законопроект №16220 проголосовали 287 народных депутатов, сообщила пресс-служба Верховной Рады (поименное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились так:

"Слуга народа" – 190;

"Европейская солидарность" – 15;

"Батькивщина" – 10;

"Платформа за жизнь и мир" – 15;

"Доверие" – 14;

"За будущее" – 10;

"Голос" – 13;

"Восстановление Украины" –11;

внефракционные –15.

Изменения касаются не только сотрудников Службы безопасности Украины, но и военнослужащих ряда других структур. Вместе с тем документ предусматривает разные правила и сроки подачи деклараций в зависимости от того, привлечен ли человек непосредственно к боевым действиям.

Кого коснется обязательное декларирование

Законопроект предусматривает возвращение финансового контроля для категорий военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях. В частности, речь идет о сотрудниках СБУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейских полиции особого назначения.

Для тех, кто не участвует в боевых действиях, предлагают отменить специальную отсрочку подачи деклараций и вернуть отчетность в обычные сроки. Таким образом, участие в боевых действиях станет ключевым критерием, который будет определять, когда именно военнослужащий или правоохранитель должен отчитаться о своих доходах и имуществе.

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Отдельно документ предусматривает, что военнослужащие, не подававшие декларации за отчетные периоды начиная с 2021 года, должны будут сделать это в течение 90 календарных дней после вступления закона в силу. В то же время для отдельных категорий, определенных законопроектом, предусмотрены исключения.

Когда должны подавать декларации военные, которые воюют

Для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях, предусмотрели отдельный механизм подачи деклараций. Им предлагают предоставить 90 календарных дней для отчетности после наступления одного из определенных обстоятельств. Отсчет этого срока начнется после:

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прекращения или отмены военного положения;

прекращения непосредственного участия в боевых действиях;

увольнения с военной службы.

Определяющим будет наступление первого из этих обстоятельств. Аналогичный порядок планируют применять к полицейским полиции особого назначения, которые привлечены к боевым действиям.

Что изменится для деклараций сотрудников спецслужб

Отдельный блок законопроекта посвящен сотрудникам СБУ и других силовых структур, декларации которых могут быть ограничены в публичном доступе по соображениям безопасности. Документ предусматривает совершенствование механизма ограничения доступа к информации об имуществе и доходах отдельных военнослужащих, а также восстановление открытости деклараций после исчезновения оснований для таких ограничений.

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То есть речь идет не только о возвращении обязанности подавать декларации, но и об определении правил, при которых информация о финансовом состоянии сотрудников силовых структур может быть доступна общественности или временно закрыта. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость изменений связана с действующими правилами, которые позволяют широкому кругу военнослужащих откладывать декларирование независимо от их фактического участия в боевых действиях. Из-за этого финансовый контроль за частью должностных лиц не осуществляется своевременно, а декларации за несколько отчетных периодов остаются неподанными.

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Президент Владимир Зеленский подал документ в Верховную Раду 9 ноября как неотложный. Необходимость восстановления финансового контроля за отдельными категориями силовиков возникла на фоне ряда резонансных коррупционных расследований, в частности в отношении представителей СБУ и Национальной полиции.

В частности, внимание к вопросу усилили расследования НАБУ и САП, а также объявление подозрений высокопоставленным лицам в рамках операции "Карфаген". На этом фоне возвращение декларирования рассматривается как один из механизмов усиления контроля за доходами и имуществом представителей силовых структур.

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Во время рассмотрения законопроекта в парламентском Комитете по вопросам антикоррупционной политики руководитель аппарата СБУ Олег Головаш заявил, что ведомство поддерживает предложенные изменения и восстановление финансового контроля. В то же время в Службе безопасности планируют подать предложения к документу ко второму чтению, чтобы дополнительно учесть риски для сотрудников, занимающихся контрразведывательной деятельностью.

Законопроект №16200 пока поддержан только в первом чтении. После голосования депутаты также согласовали сокращение сроков подготовки документа ко второму чтению, поэтому его планируют оперативнее доработать.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, бывший генпрокурор Руслан Кравченко при увольнении получил более 1 млн гривен зарплаты в общей сложности за 9 месяцев 2026 года. Также он задекларировал квартиру, приобретение которой было оформлено за день до операции "Карфаген" – 3 сентября 2026 года.