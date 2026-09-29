сокращением или полным исчезновением внешнего финансового поступления. Именно поэтому сценарии, которые позволят смягчить последствия такого развития событий. Завершение полномасштабной войны станет для Украины серьезным испытанием, ведь оно будет сопровождаться. Именно поэтому Национальный банк (НБУ) уже разрабатывает

Об этом на мероприятии Киевской школы государственного управления заявил глава НБУ Андрей Пышный. Он допустил возможность запуска для Украины аналога "Плана Маршалла", который позволил разрушенной Германии восстановиться после Второй мировой войны.

Альтернативные планы НБУ и самофинансирование страны

По словам главы регулятора, Национальный банк уже сейчас разрабатывает несколько сценариев развития событий, готовясь к возможным изменениям после наступления мира.

!Завершение полномасштабного вторжения – это будет глобальный шок для украинской экономики. Глобальный шок! Мы уже думаем о нем. Я не знаю, какой будет структура экономики и какие вызовы нас ждут, но очевидно, что поток международной финансовой помощи сократится. Денег станет меньше. Это означает, что украинская экономика должна самофинансироваться", – подчеркнул Андрей Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что инициативы, которые регулятор в настоящее время подает в парламент, направлены именно на подготовку страны к переходному периоду. Кроме того, государству придется создавать условия для возвращения граждан из-за рубежа – обеспечивать не только безопасность, но и рабочие места, а также социальные программы.

"План Маршалла" для Украины

Комментируя перспективы масштабной международной программы восстановления Украины, Андрей Пышный отметил, что потенциальный "План Маршалла" станет возможным лишь в качестве политической договоренности, которая будет опираться на высокий уровень доверия международных партнеров к эффективности украинских институтов после войны. Для этого, по словам главы НБУ, необходимо обеспечить три ключевых условия:

институциональная устойчивость НБУ – регулятор должен оставаться полностью независимым, устойчивым и высокопрофессиональным;

поддержка со стороны правительства – Кабмин должен пользоваться прочным доверием и полной поддержкой со стороны парламента;

соответствие Верховной Рады – украинский парламент должен четко отвечать запросам и стремлениям общества.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз рассматривает возможность существенно ускорить выплату финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро за счет российских активов. Половину кредита, рассчитанного на весь 2027 год, хотят выделить не постепенно, а уже в первые месяцы того же года.

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