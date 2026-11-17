Международный валютный фонд (МВФ) значительно ухудшил прогноз динамики экономики Украины. Так, вместо роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году на 1% и его ускорения до 3,5% в следующем году теперь Фонд ожидает снижения ВВП в этом году на 0,5%, а в следующем году – до 1,0%.

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Об этом говорится в официальном заявлении главы миссии МВФ в Украине Гэвина Грея, опубликованном 16 ноября. Он отметил, что экономический прогноз существенно пересмотрели в сторону ухудшения по сравнению с первым пересмотром на фоне таких факторов, как:

ухудшение ситуации с безопасностью из-за интенсификации российских обстрелов ;

; усиление ударов по экономической инфраструктуре;

вероятность того, что война будет продолжаться в течение всего 2027 года.

В МВФ считают, что, несмотря на усилия правительства Украины, направленные на сохранение макроэкономической стабильности и общей устойчивости, прогноз остается крайне неопределенным, поскольку война продолжает наносить тяжелые потери населению и экономике.

Также в Фонде подчеркнули, что из-за высоких расходов на оборону и восстановление украинские власти должны согласовывать любые необоронные расходы с ограниченными финансовыми возможностями для сохранения долговой устойчивости.

"Органы власти должны тщательно ограничивать новые инициативы по расходам только программами, которые приносят значительные экономические и социальные результаты, чтобы направлять ресурсы на самые приоритетные потребности", – резюмировали в Фонде.

В МВФ вступились за Нацбанк

Кроме того, представитель МВФ назвал одним из главных условий макрофинансовой стабильности страны гарантированную законом независимость Национального банка Украины (НБУ). По словам Грея, Нацбанк должен и дальше проводить независимую монетарную политику, направленную на сдерживание инфляции и стабилизацию инфляционных ожиданий.

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"Независимость НБУ с гарантиями, закрепленными законом, остается критически важной опорой для поддержания макрофинансовой стабильности", – сказал представитель фонда.

Также он подчеркнул, что новые инфляционные риски возникают из-за внутренних и внешних шоков предложения. Поэтому Нацбанк должен продолжать придерживаться выбранной монетарной политики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, НБУ прогнозирует, что потребительская инфляция в 2026 году составит не 10%, как заявлялось ранее, а 12,5%. Это означает, что цены в Украине будут расти быстрее, чем предполагалось ранее.

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