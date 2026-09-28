В Украине по состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации забронировано около 1,4 млн человек, причем наибольшее количество бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство. Наибольшая доля – в перерабатывающей промышленности, на которую приходится около 20% всех забронированных работников.

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Об этом рассказал министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes. По его словам, после пересмотра критериев критичности предприятий летом около 15% компаний не смогли подтвердить соответствующий статус, однако впоследствии количество бронирований начало восстанавливаться.

При этом распределение бронирований между отраслями неравномерно. Оно зависит от количества экономически активных предприятий в конкретном секторе, их расположения, близости к районам боевых действий, а также соотношения мужчин и женщин среди работников.

Где больше всего забронированных работников

Наибольшая доля забронированных работников приходится на отрасли, имеющие значение для функционирования экономики и критической инфраструктуры. По данным, приведенным Кравченко, распределение среди пяти ведущих направлений выглядит следующим образом:

перерабатывающая промышленность – около 20%;

транспорт и логистика – 12%;

торговля – 10%;

энергетика – 9%;

сельское хозяйство – 8%.

Таким образом, только на эти пять направлений приходится около 59% бронирований. Наибольшую долю занимает перерабатывающая промышленность – примерно каждый пятый забронированный работник приходится именно на этот сектор.

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В то же время эти проценты не означают, что одинаковая доля всех работников конкретной отрасли автоматически получает отсрочку. Речь идет о структуре общего количества бронирований, а право предприятий бронировать работников зависит от установленных государством критериев.

Почему количество бронирований различается в зависимости от отрасли

По словам министра, на структуру бронирования влияет сразу несколько факторов. Прежде всего, значение имеет количество предприятий, которые реально работают в соответствующей сфере и имеют статус критически важных. Учитывается и география бизнеса, в частности близость предприятий к территориям, где продолжаются боевые действия.

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Еще один фактор – гендерный состав коллектива. Если в определенной отрасли традиционно работает большое количество военнообязанных мужчин, потребность предприятий в бронировании персонала может быть выше. Сам механизм должен позволить критически важному бизнесу сохранять часть необходимых специалистов и продолжать работу в условиях военного положения.

В 2026 году правительство дополнительно изменило критерии критичности, подчеркнув, что система должна применяться к предприятиям и работникам, обеспечивающим потребности экономики, обороны, безопасности и жизнедеятельности населения. Летом предприятия должны были подтвердить соответствие обновленным критериям критичности. По итогам этого процесса около 15% предприятий не подтвердили свой статус, сообщил Кравченко.

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В то же время сокращение оказалось временным. По словам министра, тенденция довольно быстро начала восстанавливаться, и сейчас количество забронированных составляет примерно 1,4 млн человек.

В переходный период правительство отдельно предусматривало сохранение действующих решений о критичности и бронированиях. Решения о критичности, действовавшие по состоянию на 2 июня 2026 года, сохранялись на установленный для них срок, но не дольше 1 сентября.

Заработный критерий для бронирования повысили

Одним из важных условий системы остается уровень оплаты труда. В 2026 году требование к средней зарплате на предприятии для целей бронирования повысили с 21 618 грн, что соответствовало 2,5 минимальной зарплаты, до 25 941 грн, или трех минимальных зарплат.

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В Минэкономики считают, что критерий заработной платы оказал заметный экономический эффект. По словам Кравченко, за два года средняя зарплата на критически важных предприятиях увеличилась с 14,2 тыс. до 26 тыс. грн.

В министерстве связывают с действием этого механизма также дополнительные поступления в бюджет и Пенсионный фонд. "Это принесло бюджету более 157 млрд грн, в частности в виде существенных поступлений в Пенсионный фонд", – отметил Кравченко.

Еще один аспект, на который обратил внимание министр, касается того, что происходит с работниками после снятия с бронювания. По данным Минэкономики, во время предыдущих волн отмены бронирования доля работников, которых после этого мобилизовали, была очень низкой. При этом в министерстве не привели в обнародованном сообщении конкретного процента таких случаев.

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Как изменилось количество забронированных

В настоящее время количество забронированных составляет примерно 1,4 млн – это несколько больше, чем в конце 2024 года. С 1 декабря 2024 года вступили в силу обновленные правила бронирования, а оформление для соответствующей категории работников перевели в электронный формат через приложение Дія. На тот момент количество забронированных составляло около 1,3 млн человек.

С тех пор механизм неоднократно корректировали, в частности изменяли критерии определения критически важных предприятий и требования к оплате труда.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнообязанные, имеющие действующую бронь, по общему правилу не должны проходить военно-медицинскую комиссию (ВМК). В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда медосмотр все же может потребоваться.

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