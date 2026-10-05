Курс вышел на исторический рекорд: доллар в Украине впервые стоит дороже 45 грн

На 6 октября Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 45,06 грн. Это новый исторический рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 июня – на 8 коп. ниже текущего уровня (44,98 грн/долл.)

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Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. В 2024 и 2025 годах стоимость доллара 6 октября составляла 41,2 грн.

Евро при этом далеко от рекордных значений. За последние сутки европейская валюта подешевела на 5 коп., до 50,48 грн. Исторический же максимум евро был установлен 24 августа и составляет 52,25 грн.

Ситуация частично объясняется падением евро и ростом доллара на мировом рынке. Так, 5 октября единая европейская валюта подешевела примерно на 0,6% – до 1,12 долл.

В государственном бюджете на 2026 год был "заложен" курс доллара на уровне 45,7 грн. В макроэкономическом прогнозе для бюджета-2027 средний курс рассчитан на уровне 47,1 грн/долл. (на конец года – 48,3 грн).

В то же время утром 5 октября украинские банки установили курс на уровне 44,73/45,28 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже при покупке, но на 31 коп. выше при продаже, чем было в пятницу, 2 октября.

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В целом, как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, согласно прогнозу, до 11 октября стоимость валюты в банках и обменниках будет колебаться в пределах 44,6-45,1 грн. По его подсчетам, разница курсов покупки в банках составит 20-30 коп., а в обменных пунктах – 30-50 коп. Разница курсов продажи составит 10-20 коп. в банках и 30-50 грн в обменниках.

"После повышения учетной ставки до 16% гривневые активы получили дополнительную поддержку. Депозитные ставки достигают 17-17,5%, а гривневые ОВГЗ могут приносить около 16,5% годовых. Это создает для населения "альтернативу обменникам", что дает НБУ основания ожидать, что начало октября пройдет без резкого курсового скачка", – рассказал банкир.

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