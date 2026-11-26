26 ноября 2026 года временно оккупированные Крым и Севастополь полностью остались без электроэнергии из-за аварии на энергетических объектах за пределами полуострова, а в части Керчи возникли перебои с отоплением. Оккупационные энергетики заявляют о работе над восстановлением электроснабжения, однако сроки возвращения света пока не называют.

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Об отключении электроэнергии на всем полуострове сообщили оккупационные "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго". Причиной называют аварию на энергетических объектах за пределами Крыма, из-за которой регион остался без напряжения.

По сообщениям оккупационных структур, перебои охватили весь Крым. Отдельно о полном обесточивании Севастополя заявили в местном предприятии, которое отвечает за электроснабжение города. Энергетики призвали жителей временно отключить электроприборы от сети.

В "Севастопольэнерго" заявили, что специалисты принимают необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В то же время конкретных прогнозов относительно времени возвращения света не дали, пообещав дополнительно сообщать о дальнейших изменениях.

В Керчи из-за перебоев со светом возникли проблемы с отоплением

Последствия аварии почувствовали не только жители Севастополя и других населенных пунктов, но и Керчи. Из-за перебоев с электроснабжением часть города осталась без отопления. Оккупационная администрация Керчи также предупредила о возможных проблемах в работе троллейбусов. В случае необходимости электротранспорт планируют заменить автобусами, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.

Пока неизвестно, насколько масштабными будут перебои с транспортом и отоплением и как долго они продлятся. Ситуация будет зависеть от того, насколько быстро энергетики смогут устранить аварию и восстановить подачу электроэнергии.

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Масштабное обесточивание произошло на фоне предыдущих ограничений электроснабжения, которые оккупационные власти ввели на полуострове с 25 ноября. Тогда жителей предупредили о снижении мощности электроснабжения на период до 10 дней, объяснив это проведением противоаварийных работ.

Согласно предварительному плану, мощность электроснабжения должны были ограничивать примерно на 30% в дневное время. Наибольшие ограничения предусматривались с 12:00 до 15:00, когда потребителей могли ощутимо ограничить в доступе к электроэнергии.

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Ожидалось, что такие меры затронут не только население, но и промышленные предприятия и другие объекты, зависящие от стабильного электроснабжения. Однако нынешняя авария привела к гораздо более масштабным последствиям – вместо запланированного снижения мощности весь оккупированный полуостров остался без электричества.

Перебои могут повлиять не только на быт

Снижение мощности и аварийные отключения электроэнергии могут создавать проблемы в различных сферах жизни оккупированного Крыма. В частности, от электричества зависят промышленные предприятия, транспортная инфраструктура, системы отопления и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность городов.

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Ранее экспертка, исполнительная директорка Центра глобалистики "Стратегия XXI" Оксана Ищук обращала внимание на то, что ограничения электроснабжения могут влиять не только на бытовых потребителей, но и на промышленность и военные объекты, которые используют гражданскую энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время оккупационные энергетические структуры не сообщили о конкретных сроках ликвидации аварии. Жителей просят следить за официальными сообщениями и не подключать электроприборы к сети до нормализации ситуации, чтобы избежать повреждения техники.

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