Европейский Союз не смог договориться о механизме предоставления Украине дополнительного финансирования на 2027 год. На внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября предложение Еврокомиссии о кредите на 45 млрд евро поддержали 24 из 27 государств-членов. К этому вопросу лидеры вернутся в декабре.

Видео дня

Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта. Он не назвал страны, выступившие против финансирования Украины, но ранее об этом заявляли Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария – последняя изменила свою позицию.

"Мы также обсудили предложение Еврокомиссии о дополнительном кредите для Украины. 24 государства-члена поддержали это предложение. Одна из них, Болгария, будет участвовать только в невоенной составляющей, с особым акцентом на регионах проживания ее национального меньшинства. Мы вернемся к этому вопросу в декабре", – заявил Кошта.

Предложенный Еврокомиссией дополнительный кредит на 45 млрд евро предусматривает выделение 25 млрд евро на оборонные нужды Украины и еще 20 млрд евро – на невоенную поддержку.

Германия против компромиссов

Перед началом саммита канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в финансировании Украины должны участвовать все без исключения государства Евросоюза. Он также связал этот вопрос с достижением договоренности по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы.

"В прошлом году нам пришлось пойти на компромисс, поскольку дело было уже в конце года, но в этом году я не вижу возможности повторить это", – заявил Мерц.

РЕКЛАМА

ЕС не согласовал и следующий бюджет

Помимо финансирования Украины на 2027 год, лидерам Евросоюза на внеочередном саммите не удалось договориться о следующем семилетнем бюджете блока на 2028-2034 годы. В нем для Украины предусмотрено еще 100 млрд евро.

По словам Кошты, позиции стран по общему объему бюджета разделились. Часть государств призвала к дальнейшему сокращению расходов, однако большинство выступило против этого. Некоторые страны даже предложили отменить сокращения, которые уже были предусмотрены.

Главные истории дня

Ожидается, что лидеры государств-членов попытаются достичь договоренностей по многолетнему бюджету ЕС и финансированию Украины в декабре.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Европейский Союз утвердил бюджет на 2027 год, в котором предусмотрел средства на безопасность, оборону, энергетику, гуманитарную помощь и другие общие программы. Согласованная смета предусматривает, в частности, 650 млн евро на обслуживание долга по Кредиту в поддержку Украины.