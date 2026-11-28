Кабинет Министров 27 ноября одобрил проект госбюджета на 2027 год ко второму чтению. Правительственная редакция не продлевает норму, согласно которой общины получают 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), и предусматривает перечисление реверсной дотации из местных бюджетов в государственный. Верховная Рада в первом чтении поддержала предложения оставить эти средства на местах.

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Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в Facebook заявил, что правительство проигнорировало позицию парламента. За сохранение 64% НДФЛ проголосовали 278 народных депутатов, за то, чтобы оставить средства реверсной дотации в общинах, – 284. "У общин хотят забрать все", – написал Слобожан.

В посте по случаю Дня памяти жертв Голодоморов он сравнил бюджетные предложения правительства с советскими коллективизацией и продразверсткой. Ассоциация городов УкраиныЧто изменится для бюджетов громадВ 2026 году в бюджеты громад зачисляют 64% НДФЛ, на который распространяется эта норма. Дополнительные четыре процентных пункта громады направляют, в частности, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, а также на поддержку предприятий тепло- и водоснабжения. Если Рада примет правительственную редакцию без изменений, будет действовать базовая доля по Бюджетному кодексу – 60%. То есть с каждых 100 грн такого налога громада будет получать 60 грн вместо 64 грн. Для Киева действует отдельный порядок, а "военный" НДФЛ под эту норму не подпадает. Например, при одинаковой сумме уплаченного НДФЛ в 1 млн грн поступления громады уменьшатся на 40 тыс. грн.

Реверсная дотация – это средства, которые местные бюджеты с более высокими налоговыми поступлениями на одного жителя перечисляют в государственный бюджет. В то же время государство предоставляет базовую дотацию громадам с более низкой налогоспособностью. Согласно Бюджетному кодексу реверс рассчитывают, если показатель поступлений на одного жителя превышает средний по стране более чем на 10%. В государственный бюджет перечисляют половину суммы сверх этого порога.

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В первой редакции бюджета реверсную дотацию планировали получить от 218 громад и шести областных бюджетов. В общей сложности речь шла о 21,95 млрд грн. Ко второму чтению правительство уменьшило общую сумму примерно на 142,5 млн грн – до 21,81 млрд грн. В пояснительной записке это связали с обновлением перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия либо которые временно оккупированы. По подсчетам Ассоциации городов Украины, среди 218 громад в первоначальном перечне было 152 сельские и поселковые громады.

Главные истории дня

Напомним, при рассмотрении проекта бюджета к первому чтению народные депутаты занимались рассмотрением поправок в сессионном зале до 04:30 утра. OBOZ.UA отдельно собрал информацию о том, какие поправки учли, а какие отменили.