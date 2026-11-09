Общинам оставят миллиарды гривен: нардепы поддержали важное изменение в Госбюджет-2027

Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала сохранение 19,4 млрд грн реверсной дотации в бюджетах 218 украинских общин, в частности 152 сельских и поселковых, вместо их изъятия в государственный бюджет, как предлагалось в первоначальном проекте Госбюджета-2027. Теперь правительство должно учесть позицию парламента при доработке бюджета ко второму чтению, чтобы общины могли направить эти средства на поддержку местной экономики, предпринимательства и создание рабочих мест.

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Как сообщил народный депутат Павел Бакунец ("Довіра"), его поправку о сохранении реверсной дотации учли частично. В частности, парламентарии поручили правительству сбалансировать предложенные изменения и оставить соответствующие средства в местных бюджетах.

Что изменится для местных бюджетов

В первоначальном варианте проекта Госбюджета-2027 предусматривалось применить механизм реверсной дотации к 218 территориальным общинам. Общий объем средств, которые планировали изъять из их бюджетов, составил 19,4 млрд грн.

Реверсная дотация – это механизм перераспределения средств между местными и государственным бюджетами. Его применяют к финансово состоятельным общинам, которые имеют более высокие расчетные доходы, часть ресурсов направляют в государственный бюджет для дальнейшего распределения в пользу территорий с меньшими финансовыми возможностями.

Однако для общин, в которых работают предприятия, есть рабочие места и формируется налоговая база, изъятие части доходов может существенно повлиять на возможности финансирования местных потребностей. Особенно остро этот вопрос стоит в условиях полномасштабной войны, когда экономическая ситуация во многих населенных пунктах остается сложной.

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Именно поэтому народные депутаты предложили не забирать из местных бюджетов средства, предусмотренные в рамках реверсной дотации. Поправку поддержали парламентарии из разных областей Украины, ее внесли почти 70 народных депутатов.

Почему громады выступили против изъятия реверсной дотации

Аргумент в пользу сохранения средств заключается в том, что война существенно ослабила экономическую основу многих территориальных громад. Из-за систематических российских обстрелов предприятия разрушаются, производства останавливаются или сокращают деятельность, а местные бюджеты теряют часть поступлений.

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В таких обстоятельствах дополнительное изъятие финансовых ресурсов может создать серьезные проблемы для местных властей. В отдельных громадах это, по оценке авторов поправки, может поставить под угрозу финансовую стабильность, а в других – вынудить сокращать программы поддержки предпринимательства и создания рабочих мест.

Средства, остающиеся в распоряжении громад, могут быть направлены на местные нужды, поддержку экономической активности, развитие инфраструктуры и другие программы. Отмечается, что это особенно важно для территорий, которые пытаются восстановить работу бизнеса после разрушений и сохранить возможности для трудоустройства жителей.

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Сторонники поправки подчеркивают, что местные бюджеты должны оставаться финансовой опорой громад, особенно в условиях войны. Изъятие значительных сумм с территорий, которые и без того понесли экономические потери, может осложнить их восстановление.

Как депутаты проголосовали за сохранение реверсной дотации

Поправку №872, поданную Бакунцем, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета учел частично. Вместо безусловного принятия предложенного механизма депутаты поручили правительству доработать его и предусмотреть сохранение средств реверсной дотации в бюджетах громад.

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При рассмотрении законопроекта №16000 о Государственном бюджете Украины на 2027 год один из парламентариев пытался добиться отклонения этого решения. Однако предложение не получило необходимой поддержки: за сохранение средств реверсной дотации в местных бюджетах проголосовали 284 народных депутата.

В то же время голосование за поручение правительству еще не означает, что все соответствующие бюджетные нормы уже окончательно изменены. Теперь Кабинет министров должен учесть позицию парламента при доработке проекта ко второму чтению.

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Сейчас проект Госбюджета-2027 дорабатывается в Кабинете министров перед повторным рассмотрением Верховной Радой. Правительство должно сбалансировать бюджетные показатели с учетом решения депутатов о сохранении реверсной дотации в местных бюджетах.

По мнению авторов поправки, для реализации решения необходимо приостановить в этой части действие статей 99 и 100 Бюджетного кодекса Украины, регулирующих механизм реверсной дотации и ее распределение. Соответствующие изменения должны быть отражены в доработанном бюджетном документе.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, ВРУ поддержала поправку о запрете финансирования "Национального кешбэка" из государственного бюджета – за нее проголосовали 284 депутата, но окончательное решение еще зависит от дальнейшего прохождения бюджета-2027. Параллельно парламентарии рассматривали предложения по зарплатам военных, ограничению оплаты труда должностных лиц, пенсиям, аграрной поддержке и расходам государственных учреждений.