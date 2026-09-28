В Украине готовятся к возможным серьезным сбоям в работе интернета из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий в комментарии СМИ. По его словам, пока продолжается полномасштабная война, угроза для критической и цифровой инфраструктуры никуда не исчезает, поэтому система должна быть готова даже к самому сложному развитию событий.

Вопрос стал особенно актуальным после новых российских ударов по дата-центрам. В частности, 23 сентября из-за атаки на дата-центр проблемы со стабильным интернет-соединением возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств Киева и области. На следующую ночь были зафиксированы новые удары по дата-центрам в столице, после которых возникли проблемы в работе ряда провайдеров и операторов связи.

Может ли Украина остаться без интернета

По словам Корецкого, в вопросах защиты интернет-инфраструктуры государство должно исходить именно из наихудшего возможного сценария. "То, что нужно исходить из наихудшего сценария, именно так мыслить и именно так строить свою позицию – факт", – заявил премьер.

Речь идет не о прогнозе того, что Украина обязательно останется без доступа к сети, а о принципе подготовки критической инфраструктуры. Россия продолжает атаковать объекты, от которых зависит связь и работа цифровых сервисов, поэтому государство должно заранее предусмотреть ситуацию, когда отдельные физические площадки или оборудование могут быть повреждены.

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Именно поэтому защита не может сводиться к одному решению. Часть оборудования может потребовать физического укрепления, тогда как данные и цифровые системы должны быть продублированы таким образом, чтобы повреждение одного объекта не привело к потере критически важной информации.

Часть инфраструктуры укрывают, данные переносят в "облако"

В правительстве рассматривают сразу несколько способов повышения устойчивости цифровой инфраструктуры. Часть объектов и оборудования могут физически защищать, в частности размещать под землей. Другое направление – перенос информации и цифровых систем в облачные среды. Отдельные компоненты могут размещаться за пределами Украины.

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При этом для наиболее важных систем может использоваться сразу несколько способов защиты. "Что-то должно находиться в "облаке", что-то – за рубежом, что-то – в виде "микса", а что-то – все три варианта одновременно", – пояснил Корецкий.

Такой подход позволяет распределять риски. Если один физический объект будет поврежден, критические данные и сервисы не должны зависеть исключительно от него. В то же время универсальной схемы, которая одинаково подходила бы для всей интернет-инфраструктуры страны, нет.

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Мобильный интернет может пропадать на несколько часов

Во время массированных российских атак украинцы могут временно оставаться без мобильного интернета. В то же время проводная связь в таких условиях гораздо более устойчива, отметил в эфире Киев24 владелец MiroHost и глава Internet Invest Group Александр Ольшанский в своем комментарии.

По его словам, перебои с интернетом возможны не только вследствие непосредственного повреждения телекоммуникационной инфраструктуры. Даже без прямого попадания могут возникать технические сбои, поэтому полностью исключать временное исчезновение связи не стоит.

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Мобильный интернет в таких ситуациях может быть недоступен в течение нескольких часов. Именно поэтому украинцам рекомендуют заранее продумать альтернативные способы оставаться на связи, а важную информацию хранить в нескольких местах или загружать на устройство, чтобы иметь к ней доступ даже без сети.

Одним из резервных вариантов для владельцев современных смартфонов может стать спутниковая связь. При наличии соответствующей функции она позволяет передавать текстовые сообщения даже тогда, когда обычная мобильная сеть недоступна.

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Однако возможность такой связи зависит от конкретного смартфона, оператора и тарифа. Поэтому лучше заранее, а не после исчезновения мобильной сети, проверить, поддерживает ли устройство соответствующую функцию, доступна ли она конкретному пользователю и как ее активировать.

Россия уже нанесла удары по дата-центрам

Риск перебоев не является чисто теоретическим. В сентябре российские атаки уже повлияли на доступ к интернету для части украинцев. 23 сентября после удара по дата-центру проблемы с интернет-соединением возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств Киева и области. Провайдеры сообщали о повреждении дата-центров и отключении электроэнергии на узловом оборудовании, после чего специалисты проводили аварийно-восстановительные работы.

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В ночь на 24 сентября РФ вновь атаковала дата-центры в Киеве. После ударов фиксировались масштабные сбои в работе ряда украинских хостинг-провайдеров и операторов связи, а проблемы с доступом к сети наблюдались не только в столице, но и в некоторых других регионах.

Именно на этом фоне вопрос защиты дата-центров рассматривался на государственном уровне. 25 сентября после заседания Штаба верховного главнокомандующего сообщалось о решении по усилению защиты украинских дата-центров.

В правительстве уверяют, что по сравнению с предыдущим годом критически важные объекты лучше обеспечены резервным питанием. Также увеличен резерв оборудования и запчастей, количество ремонтных бригад и техники, а защита критически важных элементов инфраструктуры усилена. В то же время Корецкий признал, что российская сторона также совершенствует средства атак, поэтому легкого прохождения зимы не ожидают.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, в преддверии зимы украинцы все чаще оценивают жилье не по площади или качеству ремонта, а по тому, будет ли в нем тепло, свет, вода и связь во время возможных отключений электроэнергии. Самой важной характеристикой жилья 59% опрошенных назвали автономное отопление, еще 47% – резервное электроснабжение, а 46% – стабильную связь и интернет.

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