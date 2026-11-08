Снова посмотрим в зубы дареному коню. Ибо не так уж и даром он нам достается.

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Минфин только что актуализировал – по состоянию на 31 августа – цифры от Института мировой экономики Киля (Германия) относительно, в частности, общих размеров помощи Украине от каждого государства с начала полномасштабной войны (в млрд евро).

Информация, как всегда, прежде всего основывается на обязательствах соответствующих стран;

однако, когда становятся известны реальные поставки в цифровом измерении или проплаты, приводятся уже именно такие значения.

При этом для оценки неденежных пожертвований (военная техника, оружие и так далее), как и ранее, специалистами указанного Института были использованы верхние границы рыночных цен – чтобы не занижать настоящий размер помощи.

Итак, моя выборка из этой статистики – насчет 20 государств, чья помощь нам является наибольшей,

а также ЕС как самостоятельного донора – сверх помощи его конкретных стран-членов

(в скобках – в качестве иллюстрации их финансовых возможностей – по традиции привожу тоже обновленный [октябрьский] прогноз МВФ по ВВП соответствующих стран в этом году, но уже в трлн долларов):

ЕС (Совет Европы и комиссии) 190,3 (-)

США [сумма при Трампе не изменялась] 119,0 (32,6)

Германия 54,3 (5,5)

Великобритания 33,9 (4,3)

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Норвегия 31,7 (0,7)

Нидерланды 23,5 (1,4)

Швеция 19,3 (0,7)

Япония 18,4 (4,3)

Канада 16,4 (2,5)

Дания 12,2 (0,5)

Франция 10,3 (3,6)

Польша 6,4 (1,1)

Швейцария 5,8 (1,1)

Бельгия 4,8 (0,8)

Испания 4,8 (2,1)

Финляндия 4,4 (0,3)

Италия 4,4 (2,7)

Южная Корея 3,0 (2,3)

Литва 1,6 (0,1)

Эстония 1,2 (0,05)

Австралия 1,1 (2,1)

(Одинаковые показатели – вследствие округлений, однако же порядок расположения расшифровывает, чей вклад все же больше.)

Таким образом, имеем:

высокие размеры помощи – явно "непропорциональные!" – от Норвегии (безусловный лидер по соотношению помощи и потенциала!), а также Швеции, Дании, Нидерландов;

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и, наоборот, относительно не очень большие от члена G7 Японии (ниже Норвегии, Швеции и Нидерландов), Канады из G7 (еще ниже), Франции из G7 (ниже вообще каждой из всех 4 упомянутых абзацем выше стран Северной Европы), Испании (ниже маленькой Бельгии), Италии из G7 (еще меньше),

а особенно – от далекой богатой Австралии (ниже даже Литвы и Эстонии, да и, кроме того, с худшим соотношением из всех названных 20 стран).

Касательно же тех, кто в первую двадцатку доноров и не попал, отмечу позорно низкие цифры помощи от Португалии (меньше Латвии!), Румынии (ниже Люксембурга!), Турции (в полтора раза меньше Исландии!), Индии (в полтора раза меньше Кипра!), Китая (еще меньше!) -

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бывает помощь, а бывает подачка!

Кстати, что касается JEF – Объединенных экспедиционных сил, которые, к примеру, Залужный считает гораздо более перспективными, чем НАТО:

страны, являющиеся его членами, – Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Эстония, Латвия, Исландия – занимают среди государств-доноров (то есть не учитывая ЕС как структуру) соответственно 3, 4, 5, 6, 9, 15, 18, 19, 22 и 33 места.

Это означает, что из десяти JEFовцев – восемь находятся по размеру общей помощи Украине в первой двадцатке МИРА

(и даже крохотная последняя опережает двух "почти гигантов" НАТО: Турцию и вдвое – кичливо-спесиво-чванливую Венгрию)!

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