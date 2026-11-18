Мировые банки (Goldman Sachs, ING и Morgan Stanley) прогнозируют, что в 2027 году южнокорейская вона, тайваньский и сингапурский доллары и малайзийский ринггит могут укрепиться быстрее других азиатских валют и опередить американский доллар по динамике. Главными причинами могут стать инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта, рост технологического экспорта, приток валютной выручки и ожидаемое ослабление валюты США.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы международных финансовых учреждений. В то же время банкиры предупреждают, что перспективы разных азиатских стран существенно отличаются, поэтому не все валюты региона смогут воспользоваться благоприятной ситуацией.

Какие валюты могут укрепиться в 2027 году

Одним из главных фаворитов инвестиционных банков стала южнокорейская вона. Goldman Sachs прогнозирует, что она может опередить другие азиатские валюты по темпам укрепления. Такой же позиции придерживается ING, который также относит ее к наиболее перспективным валютам Северной Азии.

В Goldman Sachs в список валют с хорошими перспективами включили также тайваньский доллар и малайзийский ринггит. В ING, со своей стороны, положительно оценивают перспективы сингапурского доллара, особенно на фоне ожидаемого усиления экономической активности в Юго-Восточной Азии. Таким образом, прогнозы банков в целом сосредоточены на валютах стран, экономики которых тесно связаны с производством, поставками и экспортом технологической продукции.

Особое значение имеет развитие индустрии искусственного интеллекта. Для его масштабного внедрения нужны полупроводники, микросхемы, серверы, системы хранения данных и другое высокотехнологичное оборудование. Значительную часть этой продукции производят именно азиатские компании, поэтому увеличение инвестиций в ИИ напрямую влияет на перспективы региональных экспортеров.

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В Goldman Sachs обращают внимание на то, что крупные капитальные затраты на развитие искусственного интеллекта продолжают поддерживать азиатских производителей технологической продукции. Кроме того, долгосрочные контракты на поставку оборудования свидетельствуют о том, что значительная часть спроса на следующий год уже сформирована.

Даже в случае временных колебаний на финансовых рынках технологические компании могут сохранить стабильный объем заказов. Соответственно, страны, получающие значительные доходы от экспорта такой продукции, будут иметь дополнительные возможности для поддержки национальных валют.

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Почему азиатские валюты могут опередить американский доллар

Еще одним важным фактором для валютного рынка может стать ослабление доллара США. Goldman Sachs и ING закладывают в свои прогнозы сценарий, при котором американская валюта потеряет часть позиций в 2027 году. Дополнительную поддержку азиатским экономикам может обеспечить снижение мировых цен на нефть.

Для стран, импортирующих значительные объемы энергоресурсов, более дешевая нефть означает сокращение затрат на закупку топлива и энергии. Отмечается, что это может положительно повлиять на торговый баланс, снизить давление на национальные валюты и улучшить экономические показатели.

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В то же время более слабый доллар способен сделать азиатские активы привлекательнее для международных инвесторов. Если американская валюта будет дешеветь, часть капитала может перейти на рынки стран с высокими показателями экспорта и перспективами экономического роста. В ING также обращают внимание на значение валютных поступлений от экспортеров.

По словам регионального руководителя исследований банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дипали Бхаргавы, несмотря на некоторое перераспределение инвестиций в валюты Южной Азии, технологически ориентированные валюты могут сохранить преимущество. Она объясняет это значительным профицитом счета текущих операций и конвертацией валютной выручки экспортерами, которые обеспечивают национальным валютам постоянную поддержку.

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Южнокорейская вона уже демонстрирует сильные результаты

Одним из аргументов в пользу прогнозов банков является динамика валютного рынка в течение 2026 года. Южнокорейская вона уже стала одним из лидеров по темпам укрепления среди азиатских валют. По данным Bloomberg, с начала года она подорожала почти на 8%. Сингапурский доллар и малайзийский ринггит также вошли в число лучших валют региона по показателям динамики.

В то же время ситуация с тайваньским долларом оказалась несколько иной. Несмотря на то, что Тайвань является одним из ключевых участников мирового рынка полупроводников и технологической продукции, его национальная валюта ослабла до самого низкого уровня с 2016 года. Причина заключается в том, что местные экспортеры не возвращали значительную часть валютной выручки в страну. То есть высокие доходы от международной торговли не превращались в соответствующий спрос на национальную валюту.

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Однако Morgan Stanley считает, что ситуация может измениться. В банке видят потенциал для укрепления тайваньского доллара после восстановления позитивных настроений на технологическом рынке. Дополнительным аргументом является относительно низкая оценка этой валюты по сравнению с ее фундаментальными экономическими показателями.

Что касается южнокорейской воны, ее перспективы связывают с возможным увеличением продаж экспортерами валютной выручки. Если компании будут активнее конвертировать полученные доллары в местную валюту, это создаст дополнительный спрос и может способствовать ее укреплению.

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Какие валюты могут проиграть в 2027 году

Несмотря на в целом позитивные ожидания относительно азиатского региона, международные банки не прогнозируют одинакового укрепления всех его валют. Для некоторых стран экономические условия остаются неблагоприятными, а внутренние проблемы могут перевесить позитивное влияние мировых тенденций.

В частности, Morgan Stanley ожидает, что тайский бат и дальше будет находиться под давлением. Среди основных причин аналитики называют низкие процентные ставки, слабый экономический рост и высокую доходность американских государственных облигаций.

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Последний фактор имеет особое значение для международного движения капитала. Если инвесторы могут получать привлекательную доходность от американских государственных бумаг, у них остается меньше стимулов вкладывать средства в активы стран с более низкими ставками и большими рисками.

Не слишком оптимистичные прогнозы касаются и индонезийской рупии и филиппинского песо. В Morgan Stanley считают, что эти валюты могут уступить региональным конкурентам из-за неопределенности во внутренней политике и медленного экономического роста. Особенно сложная ситуация сложилась с индонезийской рупией. 16 ноября 2026 года она обновила исторический минимум, что свидетельствует о значительном давлении на национальную валюту.

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В то же время ING отдельно выделяет индийскую рупию среди валют с потенциалом для дальнейшего укрепления. Поддержку ей могут обеспечить стабильный экономический рост Индии, диверсификация международных цепочек поставок и постоянный приток прямых иностранных инвестиций.

Означает ли это, что доллар потеряет позиции в мире

Прогнозы Goldman Sachs, ING и Morgan Stanley не означают, что американский доллар утратит статус главной мировой резервной валюты или полностью уступит место азиатским валютам. Речь прежде всего о возможном изменении соотношения валютных курсов и более высокой динамике отдельных азиатских валют по сравнению с долларом.

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Важно также различать укрепление валюты и ее номинальную стоимость. Например, южнокорейская вона может показать более высокую динамику по отношению к доллару, но это не означает, что одна вона будет стоить дороже одного доллара США.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что в последние дни официальный курс доллара в Украине побил несколько исторических рекордов, в банковском секторе считают, что украинцам не стоит ожидать обвала гривны. Ведь у Национального банка есть инструменты для сдерживания резкого удорожания доллара.