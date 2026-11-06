Доходы Кремля от нефти и газа бьют рекорды: сколько заработала РФ

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и резкого роста цен на российскую нефть налоговые поступления в бюджет РФ от нефтяного и газового секторов в октябре взлетели до 971,2 млрд рублей. Это стало максимумом за последние 19 месяцев.

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Об этом сообщают российские медиа. Отмечается, что этот показатель оказался на 9,3% (или на 82,6 млрд рублей) выше прошлогоднего и на 518,8 млрд рублей выше, чем было в сентябре.

Ключевым драйвером бюджетных поступлений стало существенное удорожание российской нефти марки Urals. В сентябре ее стоимость составляла в среднем 92 доллара за баррель, а в октябре поднялась до 101,46 доллара, достигнув рекордного значения с 2014 года.

В результате поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) установили рекорд с февраля 2024 года и составили 1,122 трлн рублей. Это на 39% больше показателей сентября и почти вдвое превышает уровень октября прошлого года.

Дополнительно 385,6 млрд рублей поступили в бюджет в виде квартального налога на дополнительный доход (НДД). В то же время существенную часть этих средств государство вернуло нефтяным компаниям: 415 млрд рублей было выплачено в виде демпферных субсидий для НПЗ, которые с начала года неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.

Благодаря октябрьскому скачку цен общее отставание сырьевых доходов бюджета от прошлогодних показателей начинает сокращаться. За первые десять месяцев 2026 года накопленным итогом было собрано 6,44 трлн рублей, что на 14% меньше по сравнению с январем–октябрем прошлого года. Для сравнения, еще в начале лета отставание достигало 30%.

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Тем не менее, Минфин РФ уже скорректировал годовой прогноз нефтегазовых доходов, снизив его с первоначальных 8,92 трлн до 7,58 трлн рублей. Эксперты предупреждают, что краткосрочный всплеск котировок не сможет полностью компенсировать просадку прошлых месяцев, если высокая цена на нефть не удержится в долгосрочной перспективе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после того как в ночь на 1 ноября в Кстово Нижегородской области РФ был поражен НПЗ "Лукойл -Нижегороднефтеоргсинтез", в регионе вновь ввели лимиты на продажу топлива. Кроме этого, на местных заправках возобновят дежурство российские полицейские и росгвардейцы.

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