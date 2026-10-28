До 12 лет заключения и 170 тыс. грн штрафа: нардепы поддержали закон против "дропов"

В Украине в целом приняли закон, который направлен на усиление борьбы с финансовым мошенничеством и незаконным использованием банковских карт и дроп-счетов. За отдельные нарушения предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн и до восьми лет лишения свободы, а наказание за мошеннические кол-центры будет зависеть от конкретного правонарушения и применимых норм закона.

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О соответствующих изменениях говорится в законопроекте №16013, который был поддержан за основу голосами 270 народных депутатов (поименное голосование – по ссылке). Голоса фракций и групп распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 178;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 14;

"Платформа за жизнь и мир" – 14;

"Доверие" – 11;

"За будущее" – 11;

"Голос" – 8;

"Відновлення України" – 8;

внефракционные – 7.

Отмечается, что закон призван усовершенствовать механизмы противодействия схемам, в которых используют чужие платежные инструменты, электронные кошельки и банковские счета. При этом важно различать ответственность за использование счетов в мошеннических операциях и обычную передачу карты другому человеку: правовое значение будут иметь обстоятельства и цель таких действий.

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