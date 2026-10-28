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До 12 лет заключения и 170 тыс. грн штрафа: нардепы поддержали закон против "дропов"

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read1 мин
30
Иллюстрация мошенник с телефоном и банковской картой
Киберпреступник держит смартфон и банковскую карточку. Иллюстрационное фото. Источник: Freepik

В Украине в целом приняли закон, который направлен на усиление борьбы с финансовым мошенничеством и незаконным использованием банковских карт и дроп-счетов. За отдельные нарушения предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн и до восьми лет лишения свободы, а наказание за мошеннические кол-центры будет зависеть от конкретного правонарушения и применимых норм закона.

О соответствующих изменениях говорится в законопроекте №16013, который был поддержан за основу голосами 270 народных депутатов (поименное голосование – по ссылке). Голоса фракций и групп распределились следующим образом:

  • "Слуга народа" – 178;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батькивщина" – 14;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 14;
  • "Доверие" – 11;
  • "За будущее" – 11;
  • "Голос" – 8;
  • "Відновлення України" – 8;
  • внефракционные – 7.
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Отмечается, что закон призван усовершенствовать механизмы противодействия схемам, в которых используют чужие платежные инструменты, электронные кошельки и банковские счета. При этом важно различать ответственность за использование счетов в мошеннических операциях и обычную передачу карты другому человеку: правовое значение будут иметь обстоятельства и цель таких действий.

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