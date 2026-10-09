Блекаут как повод: Госфинмон под руководством скандального Пронина может отключить систему, распознающую рискованные операции

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Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины, к которой в последнее время уже прозвучало немало претензий, заранее не предусмотрела достаточного финансирования для работы во время отключений электроэнергии. Под предлогом блэкаута там могут отключить систему, распознающую рискованные операции. При этом скандальный глава ведомства Филипп Пронин все отрицает.

О проблеме заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, стоимость одного дня работы генераторов составляет 50-60 тыс. грн. В результате недофинансирования запаса дизельного топлива для генераторов хватит лишь на несколько дней, а казначейство не пропускает платежи на закупку новой партии.

"На вихідних доведеться відключити також систему ІСФМ, через електронний кабінет якої банки, нотаріуси, бухгалтери, страховики пересилають інформацію про порогові або підозрілі операції. Але, якщо її відключити хоч на хвилину, потім запустити цю систему, за моєю інформацією, буде дуже важко. Хто питав, де та чарівна кнопка, що відключає повідомлення про підозрілі операції, то ось вона: ІСФМ Держфінмону. Якщо систему загасити, то потім можуть бути збої, і частину повідомлень може бути втрачено", – зазначила нардепка.

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Ситуация вызвала вопросы к планированию работы органа, отвечающего за анализ финансовых операций и противодействие отмыванию денег. Если ведомство действительно рискует остаться без резервного питания из-за нехватки топлива, оно должно объяснить, почему расходы на бесперебойную работу не были должным образом предусмотрены заранее.

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В ответ глава Госфинмониторинга Пронин заявил, что ведомство не планирует отключать информационную систему, через которую поступают сообщения о пороговых и подозрительных финансовых операциях. Отдельно он отверг утверждение о существовании "волшебной кнопки", позволяющей отключить сообщения о подозрительных операциях.

В то же время Пронин не объясняет, достаточно ли ведомство обеспечено топливом для генераторов, есть ли задержки с его закупкой и как орган планирует поддерживать работу при длительных отключениях электроэнергии.

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К Пронину уже накопились претензии: схемы, сорванные отчеты и тотальное игнорирование

НАБУ в ходе расследования хищений при строительстве фортификационных сооружений вышло на схему возможного отмывания денег через десятки офшорных компаний. Расследование касалось деятельности структур, связанных с Госфинмониторингом, который в то время возглавлял Филипп Пронин. По данным следствия, деньги могли поступать под видом оплаты товаров и различных услуг, после чего переводиться между связанными компаниями и выводиться на счета иностранных структур.

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Во время обыска по делу правоохранители изъяли 278 тысяч долларов, более 3,3 млн грн, а также документы, печати и регистрационные бумаги десятков украинских и иностранных компаний. Среди них были 11 украинских юрлиц, 12 ФЛП и семь иностранных компаний, зарегистрированных, в частности, на Кипре, в Чехии и на Британских Виргинских островах.

Также Государственная служба финансового мониторинга Украины под руководством Филиппа Пронина нарушила установленные сроки подготовки отчета по итогам четвертой Национальной оценки рисков. Проведение этой оценки было обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility, а ее невыполнение могло поставить под угрозу финансирование в размере 67 млн евро.

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Показательно, что, по словам того же Железняка, расследование коррупции в Полтавской ОВА загадочным образом "совпало" со значительно более частыми, чем прежде, зарубежными командировками Пронина. Пока детективы НАБУ находились в Полтавской области, бывший глава ОВА "пропадал" в Европе. Это, как отмечал тогда народный депутат, практически исключало его контакты с детективами.

Позже, правда, география командировок Пронина значительно расширилась: помимо европейских столиц, за государственный счет он ездил, например, в Мексику и Танзанию, где, помимо профильных мероприятий, посещал и туристические объекты – пока народные депутаты напрасно ждали его на заседаниях ВСК, где к Пронину накопилось немало вопросов.

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В целом за первый год на должности Пронин провел за границей более 70 дней. При этом отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комиссий Верховной Рады или коррупционными скандалами с участием его команды. Да и в 2026 годув рабочем кабинете Пронин появлялся далеко не каждый день: за первые три месяца набралось едва 27 дней, когда подчиненные видели его там.

Помимо коррупционной истории вокруг Полтавской ОВА, Пронин "отличился" во время скандала вокруг операции "Мидас". Возглавляемый им Госфинмониторинг "аномально долго" не передавал Бюро данные о движении средств в "оборонке". Из-за этого его вызвали на заседание ВСК в Верховную Раду. В итоге выяснилось, что Госфинмониторинг не выявил нарушений в действиях бэк-офиса Тимура Миндича (или же, как заявили в ведомстве, не нашли "ни одной подозрительной операции").

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По состоянию на 10 марта 20206 года в НАБУ констатировали, что Финмониторинг тормозит расследование "Мидас". К тому моменту с начала расследования детективы Бюро не получили ответа ни на один запрос.

Из-за многочисленных скандалов, в которых всплывала фамилия Пронина, терпение лопнуло даже у части народных избранников: депутаты потребовали его отставки. А после спецоперации НАБУ и САП "Карфаген" главаГосфинмониторинга Филипп Пронин, вероятно, оказался под угрозой увольнения. На фоне расследования и кадровых изменений в государственных органах он фактически исчез из публичного поля, что усилило предположения о возможной отставке.

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Тем временем Пронин игнорирует и обращения главы НКЦБФР Алексея Семенюка. Из-за полного отсутствия обратной связи руководитель Комиссии был вынужден пожаловаться в финансовый комитет Верховной Рады. Отмечается, что систематическое игнорирование обращений регулятора со стороны Госфинмониторинга происходило в период с 2024 года по 17 августа 2026 года.

За это время НКЦБФР направила Госфинмониторингу 85 сообщений о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках. Общая сумма этих транзакций превышает 222 млрд грн, однако, по данным Комиссии, она до сих пор не получила ответа ни на одно из них.

Как сообщал OBOZ.UA, медиа также выяснили, что Госфинмониторинг мог незаконно оформлять отсрочки от мобилизации. Схема могла действовать как минимум с 2025 года.