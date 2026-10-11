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Bild: сделка Трампа принесет Путину миллиарды, а цены на нефть практически не изменятся

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read3 мин
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Bild: сделка Трампа принесет Путину миллиарды, а цены на нефть практически не изменятся
Трамп и Путин во время встречи на Аляске в 2025 году

Россия существенно усилила террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины. И вместо давления со стороны США получила вознаграждение – частичную отмену санкций: администрация президента США Дональда Трампа решила закупать у агрессора дизельное топливо.

Соглашение между главой США и российским диктатором Владимиром Путиным принесет последнему миллиарды долларов, а вот Трамп своей цели – снижения цен на топливо перед выборами в Конгресс – вряд ли достигнет. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild.

Трамп рассчитывает "купить" победу на выборах в Конгресс за счет российского дизельного топлива

На то, что Вашингтон потребовал заключения соглашения с Москвой на фоне особенно жестоких воздушных ударов агрессора по украинским городам и селам, авторы материала обратили внимание читателей в самом начале статьи.

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Они также указали на причину фактического предательства США своего "союзника" – Украины: с помощью многомиллиардной сделки с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп за месяц до промежуточных выборов в Конгресс рассчитывает снизить цены на американских заправках, закупив российский дизель – и тем самым повысить шансы республиканцев на этих выборах.

"Подарок для военной казны Путина!" – согласились в Bild с оценкой этих договоренностей президентом Украины Владимиром Зеленским, который также подчеркнул, что соглашение с США даст Москве больше денег для новых атак и убийств украинцев.

Как следует из заявлений Трампа, Россия должна поставить в США до 4,8 миллиона тонн дизельного топлива в течение нескольких месяцев.

Начать должны с 300 тыс. тонн уже в октябре. Если это будет сделано, "лучший президент в истории" сможет записать себе в актив покрытие потребностей США в дизельном топливе примерно на полдня: по данным Bild, американцы потребляют около 500 тыс. тонн в день.

Поможет ли сговор Трампа и Путина снизить цены на заправках?

Свои договоренности с Путиным Трамп непрерывно расхваливает вот уже несколько дней. Он обещает американцам существенное снижение цен на заправках – ведь на них, как недавно решил президент США, влияет не его политика и война с Ираном, а самооборона Украины от российской агрессии.

Однако эксперты, опрошенные Bild, советуют американцам не слишком доверять своему президенту.

не уверен, что это будет иметь большое значение", – сказал изданию профессор Клеменс Фюст, президент мюнхенского института ifo.

Он также сомневается, "сможет ли Россия вообще поставлять большие объемы дизельного топлива", ведь значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была серьезно повреждена в результате украинских атак. И от дефицита топлива и роста цен на него уже не первый месяц страдает и сама РФ.

Bild: сделка Трампа принесет Путину миллиарды, а цены на нефть практически не изменятся

Документ Министерства финансов США, обеспечивающий правовую основу для соглашения Трампа с Россией о дизельном топливе. Он временно разрешает продажу, поставку и импорт дизельного топлива российского происхождения в США. Источник: Министерство финансов США

Похоже, что остатки репутации США как надежного союзника Трамп продал совсем за бесценок.

Сколько денег получит Путин

А вот Путин в этой истории – явно в выигрыше. Помимо снятия части санкций он также получит дополнительные средства для продолжения войны против Украины.

Сколько именно Россия получит по факту – сейчас сказать сложно.

Однако при условии продажи всех объявленных 4,8 миллиона тонн дизельного топлива по текущей рыночной цене около 1400 долларов за тонну – доход РФ составил бы около 6,7 млрд долларов (или около 6 млрд евро).

И, по мнению Фюста, независимо от фактического объема доходов, сговор Трампа и Путина будет иметь последствия для Украины.

Если Россия действительно сможет поставить заявленные объемы,"сделка укрепит Россию и ослабит Украину", подытожил экономист.

В Европе на это отреагировали заявлениями о неизменной поддержке Украины, приверженности "дипломатическим усилиям по поиску мирного решения", поддержке действующих санкций против РФ и введении новых ограничений в отношении агрессора в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным. Он, мол, договорился с "другом Владимиром" о закупке российского дизельного топлива, в связи с чем Вашингтон начал снимать с Москвы часть санкций, введенных против агрессора.

Зеленский выразил разочарование "нечестными и несправедливыми" действиями США. В ответ на критику украинского президента Трамп публично поблагодарил Путина.

Также президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера. Поскольку действующий президент Зеленский якобы "никогда не заключает соглашений" и не идет ни на какие компромиссы.

На какие компромиссы пошел его "друг Владимир", развязавший войну против Украины, Трамп не уточнил. Да и о том, не засиделся ли в кресле президента сам Путин, правящий Россией уже четверть века, глава Белого дома, похоже, не задумывается.

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