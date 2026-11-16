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Банки стремительно переписали курс: сколько тепер стоит доллар в Украине

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
33
В Украине резко переписали курс доллара
В Украине резко переписали курс доллара. Источник: Freepik

За выходные в украинских банках заметно подешевел наличный доллар. Так, в полдень 16 ноября они опеделили его курс в средние 45,31/45,97 грн (покупка/продажа), что сразу на 73 коп. ниже в покупке и на 26 коп. в продаже, чем біло вечером 13 числа.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,9-46,1 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,95 грн;
  • Сенс Банк – 45,95 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,95 грн;
  • ПУМБ – 45,9 грн;
  • Универсал Банк – 46,1 грн;
  • Укрсиббанк – 46,1 грн;
  • Прокредит Банк – 45,9 грн;
  • Таскомбанк – 45,95 грн;
  • Intesa Sanpaolo Bank – 45,95 грн;
  • Юнекс Банк – 46,09 грн.

Покупают же они ее по 45-45,6 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 45,3 грн;
  • Сенс Банк – 45,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,2 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Универсал Банк – 45,6 грн;
  • Укрсиббанк – 45,2 грн;
  • Прокредит Банк – 45,1 грн;
  • Таскомбанк – 45,3 грн;
  • Intesa Sanpaolo Bank – 45,25 грн;
  • Юнекс Банк – 45 грн.
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Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. Источник: "Минфин"

Изменили стоимость наличной валюты и в обменниках. Там ее:

  • покупают в среднем по 45,64 грн (дешевле на 3 коп.);
  • продают по 46,29 грн (дешевле на 6 коп.).
Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в украинских банках. Источник: finance.ua

Прогноз по курсу доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказала OBOZ.UA член правления "Юнекс Банк" Анна Золотько, на текущей неделе (16-22 ноября) гривня будет оставаться под умеренным давлением. Причины:

  • Значительный спроса на валюту со стороны импортеров.
  • Потребности государства.
  • Недостаточное предложение доллара на межбанковском рынке.

"Важным фактором сдерживания будет оставаться политика Национального банка. Если регулятор сохранит нынешние объемы продаж валюты, это позволит и дальше покрывать дефицит предложения и сглаживать чрезмерные колебания", – объяснила Золотько.

В то жде время, отметила она, дополнительную поддержку гривне может обеспечить налоговый период. Дело в том, что:

  • Предприятиям необходимо будет выполнять обязательства перед бюджетом.
  • Поэтому экспортеры могут активнее продавать валютную выручку, увеличивая предложение доллара на межбанке.

"От объемов международной финансовой помощи, потребности импортеров и общего баланса валютной выручки и платежей будет зависеть, насколько активно НБУ придется пополнять предложение валюты на рынке", – резюмировала банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

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