Банки стремительно переписали курс: сколько тепер стоит доллар в Украине
За выходные в украинских банках заметно подешевел наличный доллар. Так, в полдень 16 ноября они опеделили его курс в средние 45,31/45,97 грн (покупка/продажа), что сразу на 73 коп. ниже в покупке и на 26 коп. в продаже, чем біло вечером 13 числа.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,9-46,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 45,95 грн;
- Сенс Банк – 45,95 грн;
- Райффайзен Банк – 45,95 грн;
- ПУМБ – 45,9 грн;
- Универсал Банк – 46,1 грн;
- Укрсиббанк – 46,1 грн;
- Прокредит Банк – 45,9 грн;
- Таскомбанк – 45,95 грн;
- Intesa Sanpaolo Bank – 45,95 грн;
- Юнекс Банк – 46,09 грн.
Покупают же они ее по 45-45,6 грн. В частности:
- ПриватБанк – 45,3 грн;
- Сенс Банк – 45,3 грн;
- Райффайзен Банк – 45,2 грн;
- ПУМБ – 45,3 грн;
- Универсал Банк – 45,6 грн;
- Укрсиббанк – 45,2 грн;
- Прокредит Банк – 45,1 грн;
- Таскомбанк – 45,3 грн;
- Intesa Sanpaolo Bank – 45,25 грн;
- Юнекс Банк – 45 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Изменили стоимость наличной валюты и в обменниках. Там ее:
- покупают в среднем по 45,64 грн (дешевле на 3 коп.);
- продают по 46,29 грн (дешевле на 6 коп.).
Прогноз по курсу доллара в Украине на неделю
В целом же, рассказала OBOZ.UA член правления "Юнекс Банк" Анна Золотько, на текущей неделе (16-22 ноября) гривня будет оставаться под умеренным давлением. Причины:
- Значительный спроса на валюту со стороны импортеров.
- Потребности государства.
- Недостаточное предложение доллара на межбанковском рынке.
"Важным фактором сдерживания будет оставаться политика Национального банка. Если регулятор сохранит нынешние объемы продаж валюты, это позволит и дальше покрывать дефицит предложения и сглаживать чрезмерные колебания", – объяснила Золотько.
В то жде время, отметила она, дополнительную поддержку гривне может обеспечить налоговый период. Дело в том, что:
- Предприятиям необходимо будет выполнять обязательства перед бюджетом.
- Поэтому экспортеры могут активнее продавать валютную выручку, увеличивая предложение доллара на межбанке.
"От объемов международной финансовой помощи, потребности импортеров и общего баланса валютной выручки и платежей будет зависеть, насколько активно НБУ придется пополнять предложение валюты на рынке", – резюмировала банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.