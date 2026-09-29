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Банки принимают в украинцев доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 29 сентября

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 мин
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Банки принимают в украинцев доллары по новому курсу
Банки принимают в украинцев доллары по новому курсу
Источник: Pixabay

В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. Утром 29 сентября его определили в средние 44,65/45,16 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. выше и в покупке, и в продаже, чем было вечером предыдущего дня.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,15-45,3 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,15 грн;
  • Сенс Банк – 45,15 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,19 грн;
  • Правекс Банк – 45,15 грн.

Покупают же они ее по 44,55-44,7 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 44,55 грн;
  • Сенс Банк – 44,7 грн;
  • ПУМБ – 44,7 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,75 грн;
  • Правекс Банк – 44,7 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В українських банках помітно зріс курс готівкового долара

В українських банках помітно зріс курс готівкового долара

Источник: «Мінфін»

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Переписали стоимость валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 44,73/45,09 грн (покупка/продажа). Это:

  • на 16 коп. выше в покупке;
  • на 4 коп. в продаже.
Курс долара в українських обмінних пунктах

Курс долара в українських обмінних пунктах

Источник: finance.ua

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 4 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45 грн. Таким образом, до конца недели и там, и там не исключается удешевление доллара как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Несмотря на усиливающиеся военные и экономические риски, на рубеже сентября и октября резкого ухудшения ситуации на валютном рынке не ожидается. Курсовая "сдержанность", скорее всего, сохранится и на наличном валютном рынке", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые годами хранят наличные, могут иметь доллары и евро старых образцов – например, 50 евро первой серии 2002 года или американские банкноты, выпущенные в 1996 году. Однако сам год выпуска не делает такие деньги недействительными даже в 2026 году.

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