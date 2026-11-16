Банки готовятся существенно менять курс: украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояПовреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мостПовреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мостБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация со светом ухудшилась: экстренные отключения распространяются по областям Украины"В городе невозможно выйти на улицу. Мы уедем": жена легендарного футболиста рассказала о трудностях в Италии"В городе невозможно выйти на улицу. Мы уедем": жена легендарного футболиста рассказала о трудностях в Италии"С любовью, будущая свекровь": Шэрон Стоун публично обратилась к невестке-украинке"С любовью, будущая свекровь": Шэрон Стоун публично обратилась к невестке-украинкеЭнергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более 1,1 млн семей в четырех областяхЭнергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более 1,1 млн семей в четырех областяхИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскированиеИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскирование"Он хочет, чтобы война закончилась": Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. Видео"Он хочет, чтобы война закончилась": Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. ВидеоКиев преодолевает ужасные испытания войны: Кличко встретился в столице с делегацией Американского совета по внешней политикеКиев преодолевает ужасные испытания войны: Кличко встретился в столице с делегацией Американского совета по внешней политике
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Банки готовятся существенно менять курс: украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
81
Банки готовятся существенно менять курс
Банки готовятся существенно менять курс. Источник: НБУ

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 22 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45-45,7 грн. Вечером же 16 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,3 грн, а продавали по 45,96 грн. Таким образом, до конца недели не исключается снижение доллара и в покупке, и в продаже.

Аналогичная к банковской ситуация прогнозируется и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 45-45,7 грн. Вечером же 16 ноября там:

  • покупали доллар по 45,64 грн;
  • продавали – по 46,3 грн.
Курс доллара в украинских обменниках сейчас

Курс доллара в украинских обменниках сейчас. Источник: finance.ua

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
5,3 т.
ЕС готовит для Украины кредит на €45 млрд, но четыре страны отказываются его финансировать – FT
5,3 т.
ЕС готовит для Украины кредит на €45 млрд, но четыре страны отказываются его финансировать – FT
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,2 т.
ЕС выделил рекордную выплату Украине: на что потратят деньги
1,2 т.
ЕС выделил рекордную выплату Украине: на что потратят деньги
Роман КостюченкоРоман Костюченко
1,0 т.
Банки стремительно переписали курс: сколько тепер стоит доллар в Украине
1,0 т.
Банки стремительно переписали курс: сколько тепер стоит доллар в Украине

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Источник: "Минфин"

В целом же, рассказал банкир, до 22 ноября состояние наличного рынка валюты будет определять 2 фактора. В частности:

  • Соотношение спроса и предложения.
  • Способности отдельных обменных пунктов использовать психологическую напряженность граждан – и этот фактор, по словам Лесово, будет определяющим.

Впросем, успокоил банкир, есть основания считать, что со своей задачей обменники спрявятся. Ведь в такой ситуации они оказались далеко не в первый раз.

"Психологическая напряженность не возникает на пустом месте. Война, разрушение энергетической инфраструктуры, ограниченные возможности экспорта, повышенные потребности импортеров и инфляционные риски создают сложный экономический фон. В то же время, для валютного рынка эти вызовы давно стали частью повседневной реальности", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

Похожие темы
Курс валютОбмен валютУкраинагривнядолларвалютный рынокоперации с валютой
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!