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Банки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Банки "готовятся" к новому курсу доллара
Банки "готовятся" к новому курсу доллара. Источник: НБУ

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 18 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,4 грн. Вечером же 14 октября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,79 грн, а продавали по 45,31 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление доллара в покупке при удорожании в продаже.

А вот в обменниках прогнозируется снижение курса и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,4 грн. Вечером же 14 октября там:

  • покупали доллар по 44,77 грн;
  • продавали – по 45,34 грн.
Курс доллара в украинских обменниках

Курс доллара в украинских обменниках. Источник: finance.ua

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При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Источник: "Минфин"

В целом же, отметил банкир, до 18 октября валютный рынок сохранит относительное курсовое равновесие. Хотя, признает он, давление на него может ощутимым – ведь:

  • После мощных атак, новых отключений электроэнергии или других негативных событий, часть граждан может ситуативно активнее покупать валюту.
  • В такие моменты курсы продаж в обменниках способны кратковременно двигаться вверх, тогда как курс покупки будет оставаться более сдержанным.

"Именно психология в ближайшие недели может все сильнее дополнять сугубо экономические факторы. Люди видят последствия войны напрямую: повреждение инфраструктуры, перебои со светом, более дорогую логистику, постепенный рост цен на горючее, продукты и услуги. В такой среде валюта традиционно воспринимается как один из способов обезопасить часть сбережений", – объяснил Лесовой.

Впрочем, отметил он, пока только психологического давления недостаточно, чтобы разрушить сложившуюся модель рынка. Ведь ее главным стабилизатором остается Национальный банк, который через валютные интервенций компенсирует дефицит предложения на межбанке.

"Главной особенностью в период по 18 октября станет не столько смена курсовых ориентиров, сколько способность НБУ удерживать рынок в привычных рамках на фоне усиления внешнего давления. Курс может двигаться, реагировать на новости и настроения граждан, но предпосылок для хаотических скачков пока нет", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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