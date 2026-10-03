Американо-украинский инвестиционный фонд заключил первую сделку в сфере полезных ископаемых: что известно

Совместный американо-украинский инвестиционный фонд по восстановлению заключил первое соглашение в сфере "критически важных" для США полезных ископаемых. Более того, фонд также приступил к реализации еще четырех новых проектов.

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Первое заключенное соглашение предусматривает инвестиции в размере 30 млн долларов, а общий объем проектов совместного фонда на данный момент составляет 70 млн долларов. Это "демонстрирует поддержку Украины со стороны Вашингтона", – цитирует Reuters главу инвестиционного подразделения Американской корпорации по финансированию международного развития Конора Коулмана.

Соглашения по полезным ископаемым

Первое соглашение "предусматривает вложение примерно 30 миллионов долларов в совместную инвестиционную платформу" с BGV Group, отмечает агентство. Напомним: BGV Group – это украинская корпорация Геннадия Буткевича, владельца сети супермаркетов АТБ.

Это соглашение, как и другие из числа будущих, касается горнодобывающих проектов "на ранней стадии развития" по всей Украине, а также месторождений редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония.

"Все они входят в перечень минералов, критически важных для США, поэтому это очень хорошо согласуется с тем, чего мы стремимся достичь с учетом приоритетов администрации", – сказал Конор Коулман.

Другие проекты

Два отдельных проекта, которые реализует американо-украинский инвестиционный фонд по восстановлению, "направлены на укрепление электросетей и теплоснабжения". На фоне активизации российских атак на ключевые объекты инфраструктуры Украины в преддверии зимы это является весьма актуальной темой, отмечают в Reuters.

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По словам Коулмана, один из них – почти на 100 миллионов долларов, которые будут предоставлены в кредит компании ДТЭК "на создание новой аккумуляторной системы", которая обеспечит резервное электроснабжение примерно 600 тысячам украинских домохозяйств в течение до двух часов.

"Коулман также сказал, что фонд ищет еще больше капитала для расширения своих возможностей", – отмечает агентство.

Что предшествовало

Еще весной прошлого года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться за счет разработки украинских недр. Согласно заключенному документу, Украина сохраняет все недра в своей собственности. Договор соответствует украинской Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.

Главные истории дня

Фонд будет иметь доли Украины и США в соотношении 50 к 50 и равноправное управление – ни США, ни Украина не имеют преимущества при голосовании.

Заключение договора о полезных ископаемых было предусмотрено меморандумом, который Украина и США подписали в апреле прошлого года.