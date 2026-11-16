Лукашенко перевел войска на границе с Украиной в высшую степень боеготовности: что происходит

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко привел войска на границе с Украиной в состояние полной боевой готовности. В Совбезе РБ заявили, что в стране продолжается проверка боеготовности в маневренных группах территориальных органов пограничной службы.

Об этом сообщает "БелТА". Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что проверка подразделений Государственного пограничного комитета проводится по плану, утвержденному беларуским диктатором на 2026 год.

"Упор сделан на проверку, вероятно, самых мобильных подразделений ведомства. Одновременно во всех группах и отрядах органов пограничной службы приведены в полную боевую готовность маневренные группы", – сказал он.

Беларуские пограничники. Источник: БелТА

В РБ привели войска на грани... Источник: БелТА Развернуть

Проверка предполагает, что беларуские пограничники совершат марши, во время которых на них "будут воздействовать диверсионно-разведывательные группы условного противника". После этого подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где пройдут контрольные занятия.

"Будут оценены огневая, физическая и тактическая подготовки каждого военнослужащего. Итоги проверки будут проанализированы и доложены главе государства", – отметил Вольфович.

Известно, что проверка затронула, в частности, Гомельскую и Брестскую пограничные группы, которые охраняют границу с Украиной. Также в учениях участвуют подразделения Лидской пограничной группы.

По словам Вольфовича, в 2026 году была проведена масштабная проверка всех структур военной организации Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министерство обороны Беларуси сообщило о проведении ежегодных учений по мобилизационной готовности. Они начались 29 сентября под руководством председателей областных исполнительных комитетов и продлились до 2 октября.