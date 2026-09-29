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В Беларуси проходят учения по мобилизационной готовности: что известно

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read1 мин
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В Беларуси проходят учения по мобилизационной готовности: что известно
Учения проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении ежегодных учений по мобилизационной готовности. Они начались 29 сентября под руководством председателей областных исполнительных комитетов и продлятся до 2 октября.

В ведомстве отметили, что в ходе учений представители местных органов управления и организаций отрабатывают взаимодействие при формировании сил территориальной обороны и отрядов народного ополчения. Особое внимание уделяется индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц, военных комиссариатов, организаций и военнообязанных территориальных войск.

В Беларуси проходят учения по мобилизационной готовности: что известно

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По данным Минобороны Беларуси, учения включают теоретические и практические мероприятия. Участники должны отточить слаженность действий при выполнении задач, связанных с формированием территориальных войск и отрядов народного ополчения.

Аналогичные занятия запланированы в Витебской и Гомельской областях. Там они должны пройти с 13 по 16 октября.

Военные учения

С начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году на территории Беларуси почти непрерывно проводятся военные и военизированные учения. Александр Лукашенко неоднократно заявлял об угрозах, в частности террористических, которые, по его словам, исходят от Украины и других соседей Беларуси. Доказательств в подтверждение этих утверждений в приведенном сообщении нет.

Комментируя военные учения с участием различных подразделений, Лукашенко также заявлял, что Беларусь "готовится к войне".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия разместила в Беларуси подразделения, вооруженные "Орешником": в ГУР ответили, есть ли признаки подготовки Минска к вступлению в войну

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