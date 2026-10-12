Россия проведет очередные военные учения в Беларуси: планируется задействовать 1500 военнослужащих и 300 единиц техники

На этой неделе Российская Федерация проведет очередные военные учения на территории Беларуси. Они начнутся уже в понедельник, 12 октября, и продлятся 4 дня.

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Об этом сообщается на сайте ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Отмечается, что в мероприятии примут участие военные из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

"Будут задействованы более 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, примерно 80 беспилотников различных типов", – говорится в сообщении.

Среди задач, которые будут "отрабатывать" военные из пяти стран, – проведение так называемых миротворческих операций. Также они будут заниматься ликвидацией источников биологических угроз. Учения будут проходить на полигонах "Лосвидо" и "Стародорожский".

В руководстве ОДКБ подчеркивают, что учения носят плановый характер и якобы не направлены против третьих государств.

Подробности

Основу российского военного контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ-защиты, медицинские подразделения, а также расчеты войск беспилотных систем общевойсковой армии Центрального военного округа.

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Кроме того, при выполнении учебно-боевых задач будет задействовано около 40 единиц военной и специальной техники российского контингента, включая бронетранспортеры БТР-82А, тактические вездеходы "Улан-1" и "Улан-2", квадроциклы и мотоциклы.

Ранее сообщалось, что Москва делится с Пекином боевым опытом, полученным во время войны против Украины, в частности обучает китайских военных применять реактивные беспилотники и координировать их действия с наземными подразделениями. Эти наработки могут повлиять на подходы Китая к ведению боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайские военные проходят подготовку на российских полигонах как минимум с 2024 года. Они тренируются вблизи Волгограда вместе с подразделениями 8-й общевойсковой армии РФ, которые воюют на востоке Украины.