Лукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября вылетел в Москву с рабочим визитом. В российской столице он должен провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а 11 ноября принять участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на белорусскую пресс-службу и заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Последний подтвердил, что встреча Путина с Лукашенко запланирована на вторник, 10 ноября.

О чем будут говорить Лукашенко и Путин

О визите Лукашенко сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Согласно сообщению, 10 ноября в Москве должна состояться двусторонняя встреча белорусского диктатора с Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что переговоры предусмотрены графиком российского лидера.

В то же время официальной информации о повестке встречи пока нет. Также неизвестно, будут ли во время переговоров Путина и Лукашенко обсуждаться вопросы войны России против Украины.

Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ

Главным публичным мероприятием рабочего визита Лукашенко станет его участие в сессии так называемого Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 11 ноября в Москве.

По сообщению белорусской стороны, в своем выступлении Лукашенко должен представить позицию Минска по основным направлениям развития организации.

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По итогам саммита ожидается подписание около двух десятков документов. Среди них – итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года и ряд решений по углублению сотрудничества между государствами-участниками.

Что известно об ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. Формально она предусматривает сотрудничество государств по вопросам коллективной безопасности, обороны и противодействия угрозам.

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В то же время участие Армении в организации фактически заморожено. Ереван не принимает полноценного участия в ее работе с 2024 года после того, как руководство страны заявило о невыполнении союзниками своих обязательств во время обострения конфликта с Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений о российско-украинской войне. Он уверен, что она завершится в ближайшие месяцы. Также он снова предложил Минск в качестве площадки для дипломатических контактов воюющих сторон.