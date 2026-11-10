Лукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборахПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянУкраинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусствуУкраинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Лукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известно

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
57
Лукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известно
Лукашенко отправился в Москву на встречу с Путиным. Источник: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября вылетел в Москву с рабочим визитом. В российской столице он должен провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а 11 ноября принять участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на белорусскую пресс-службу и заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Последний подтвердил, что встреча Путина с Лукашенко запланирована на вторник, 10 ноября.

О чем будут говорить Лукашенко и Путин

О визите Лукашенко сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Согласно сообщению, 10 ноября в Москве должна состояться двусторонняя встреча белорусского диктатора с Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что переговоры предусмотрены графиком российского лидера.

Читайте также
Анна ПавловаАнна Павлова
2,6 т.
Россия проведет очередные военные учения в Беларуси: планируется задействовать 1500 военнослужащих и 300 единиц техники
2,6 т.
Россия проведет очередные военные учения в Беларуси: планируется задействовать 1500 военнослужащих и 300 единиц техники
София ЗакревскаяСофия Закревская
1,0 т.
Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе
1,0 т.
Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
235
В Беларуси проходят учения по мобилизационной готовности: что известно
235
В Беларуси проходят учения по мобилизационной готовности: что известно

В то же время официальной информации о повестке встречи пока нет. Также неизвестно, будут ли во время переговоров Путина и Лукашенко обсуждаться вопросы войны России против Украины.

Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ

Главным публичным мероприятием рабочего визита Лукашенко станет его участие в сессии так называемого Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 11 ноября в Москве.

По сообщению белорусской стороны, в своем выступлении Лукашенко должен представить позицию Минска по основным направлениям развития организации.

По итогам саммита ожидается подписание около двух десятков документов. Среди них – итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года и ряд решений по углублению сотрудничества между государствами-участниками.

Что известно об ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. Формально она предусматривает сотрудничество государств по вопросам коллективной безопасности, обороны и противодействия угрозам.

В то же время участие Армении в организации фактически заморожено. Ереван не принимает полноценного участия в ее работе с 2024 года после того, как руководство страны заявило о невыполнении союзниками своих обязательств во время обострения конфликта с Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений о российско-украинской войне. Он уверен, что она завершится в ближайшие месяцы. Также он снова предложил Минск в качестве площадки для дипломатических контактов воюющих сторон.

Похожие темы
БеларусьРоссияОДКБАлександр ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!