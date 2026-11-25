Незаконно избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко снова заявил, что не имеет никакого отношения к войне в Украине. По его словам, он якобы не знал о планах России, поскольку генштаб России ему об этом не сообщал.

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Он также отметил, что россияне после Белоруссии "почему-то повернули на Киев и решили через Киев вывести свои войска". Об этом он сказал в интервью Le Point, его слова передал Telegram-канал Пул первого.

Что сказал Лукашенко

Александр Лукашенко во время интервью начал утверждать, что не знал о намерениях Путина вторгнуться в Украину. По его словам, Белоруссия к этому не причастна, поскольку генштаб России не посвящал его в эти планы.

"Мы к этой войне не имеем отношения. Я не знал о начале войны, и генштаб России меня в это не посвящал", – отметил белорусский диктатор.

Он принес на встречу карту и начал показывать свою версию событий 2022 года. По его словам, в Беларуси в это время проходили военные учения россиян, после чего россияне "почему-то повернули на Киев и решили через Киев вывести свои войска".

"Я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали. В Брестской и Гомельской областях проходили учения Беларуси и России. Это были плановые учения в 2022 году. После их завершения российские войска должны были покинуть территорию Беларуси", – рассказал он.

При этом о их намерениях, как он утверждает, он не знал.

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"Россияне начали выводить свои войска по железной дороге и автомобильным дорогам. Войска из Бреста вывели, а те, что оставались в других районах, почему-то повернули на Киев и решили наступать через него. Я абсолютно не имею никакого отношения к началу войны", – подчеркнул диктатор.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко привел войска на границе с Украиной в состояние полной боевой готовности. В Совбезе РБ заявили, что в стране продолжается проверка боеготовности маневренных групп территориальных органов пограничной службы.

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