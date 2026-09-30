Беларусь продолжает помогать стране-агрессору России атаковать Украину дронами. Время от времени на ее территории включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских беспилотников, летящих над нашей страной, в частности над западными областями.

Видео дня

В то же время пограничники не фиксируют накопления войск и техники на беларуской территории. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире.

"Пример действий России по нанесению ударов по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или периодически включаться ретрансляторы, которые усиливали сигнал для российских дронов, которые летят бить как по территории Украины, так и по нашему приграничьб с Польшей в частности", – сказал он.

Таким образом, все предыдущие заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко о ретрансляторах и стремлении к скорейшему наступлению мира не соответствуют действительности. Беларусь не только остается в сфере влияния России, но и оказывает агрессору максимальную поддержку, отметил Демченко.

РЕКЛАМА

На границе с Беларусью, по его словам, никаких кардинальных изменений не фиксируется. Там не происходит ни накопления, ни перемещения личного состава и техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года стало известно, что страна-агрессор Россия вновь использует территорию Беларуси для расширения возможностей ударных дронов во время воздушных атак на Украину. В частности, украинская разведка зафиксировала работу шести башен-ретрансляторов спутникового сигнала вдоль беларуско-украинской границы.

Главные истории дня