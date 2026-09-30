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Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

София Закревская
София Закревская
Time to read1 мин
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Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе
Граница Украины и Беларуси
Источник: Facebook/Оперативное командование "Запад"

Беларусь продолжает помогать стране-агрессору России атаковать Украину дронами. Время от времени на ее территории включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских беспилотников, летящих над нашей страной, в частности над западными областями.

В то же время пограничники не фиксируют накопления войск и техники на беларуской территории. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире.

"Пример действий России по нанесению ударов по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или периодически включаться ретрансляторы, которые усиливали сигнал для российских дронов, которые летят бить как по территории Украины, так и по нашему приграничьб с Польшей в частности", – сказал он.

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Таким образом, все предыдущие заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко о ретрансляторах и стремлении к скорейшему наступлению мира не соответствуют действительности. Беларусь не только остается в сфере влияния России, но и оказывает агрессору максимальную поддержку, отметил Демченко.

На границе с Беларусью, по его словам, никаких кардинальных изменений не фиксируется. Там не происходит ни накопления, ни перемещения личного состава и техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года стало известно, что страна-агрессор Россия вновь использует территорию Беларуси для расширения возможностей ударных дронов во время воздушных атак на Украину. В частности, украинская разведка зафиксировала работу шести башен-ретрансляторов спутникового сигнала вдоль беларуско-украинской границы.

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