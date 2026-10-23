Какой внедорожник выбрать: самые надежные модели

Кроссоверы быстро стали невероятно популярным типом автомобилей, ведь среди них есть модели на любой вкус: разных размеров и форм, с разным оснащением, двигателями и возможностями. Поэтому одним из главных критериев выбора становится надежность модели.

По-настоящему надежный внедорожник или кроссовер должен стабильно работать, не создавать серьезных проблем, особенно в течение первых трех лет эксплуатации, не требовать дорогостоящего ремонта и сохранять свои характеристики долгое время. Издание SlashGear собрало 12 моделей, которые заслужили репутацию выносливых и неприхотливых автомобилей. Они могут годами служить владельцам без серьезных неисправностей, поэтому станут разумным выбором для тех, кто ищет машину надолго.

Mazda CX-50

Mazda CX50. Источник: Mazda

Mazda постепенно завоевала репутацию производителя автомобилей, сочетающих удовольствие от вождения с надежностью. CX-50 отличается маневренностью, точным рулевым управлением и хорошо продуманным 2,5-литровым двигателем Skyactiv. По ощущениям за рулем этот кроссовер больше напоминает спортивный хэтчбек, чем обычный семейный автомобиль. Полный привод входит в стандартную комплектацию, что делает модель подходящей для сложных погодных условий и неровных дорог. Салон выглядит качественно, почти премиально, хотя по размерам CX-50 уступает некоторым конкурентам. Это хороший вариант для тех, кто хочет комфортный и надежный автомобиль с ощущением более высокого класса.

Honda CR-V

Honda CR-V. Источник: Honda

Honda CR-V уже около 30 лет остается одним из самых популярных автомобилей марки и стабильно попадает в рейтинги самых надежных компактных кроссоверов. Модель 2025 года продолжает эту традицию: она предлагает комфортный салон, простор для пассажиров, экономичный расход топлива и гибридную силовую установку на выбор. CR-V также хорошо сохраняет остаточную стоимость, что важно для тех, кто планирует впоследствии продать автомобиль. По оценке J.D. Power, модель получила 83 балла из 100 за надежность, а RepairPal поставил ей 4,5 балла из 5 и отнес к лучшим в своем классе. Это практичный кроссовер, который обычно не требует значительных затрат на ремонт и может надежно служить много лет.

Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban. Источник: Chevrolet

Модель с почти 90-летней историей – один из старейших автомобилей в мире. Ее популярность объясняется сочетанием вместительности, выносливости и универсальности. Suburban подходит для буксировки прицепа, перевозки снаряжения для отдыха и длительных семейных поездок. Модель 2025 года отличается особенно просторным салоном: в зависимости от комплектации в нем можно разместить до девяти пассажиров. При надлежащем уходе автомобиль способен служить очень долго – некоторые владельцы сообщают, что их Suburban проезжают более 400 тысяч километров. Обслуживание может обходиться дороже, чем у более компактных моделей, однако типичные ремонтные работы обычно не относятся к числу самых сложных.

Toyota Sequoia

Toyota Sequoia. Источник: Toyota

Toyota Sequoia уступает некоторым полноразмерным внедорожникам в роскоши и количестве оснащения, но берет свое выносливостью. Она построена на прочной платформе пикапа Tundra и оснащена гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Sequoia известна долговечностью: при надлежащем обслуживании такие автомобили могут проехать более 480 тысяч километров. Несмотря на массивный внешний вид, внутри водителя и пассажиров ждут просторный салон и комфортные сиденья, которые становятся еще удобнее в более высоких комплектациях. В то же время по внутреннему пространству модель уступает некоторым конкурентам своего класса. Однако это надежный вариант для тех, кому нужен большой внедорожник на много лет, причем расходы на ремонт у него ниже, чем у ряда других полноразмерных моделей.

Lexus GX

Lexus GX. Источник: Lexus

Если вам нравится выносливость Toyota Land Cruiser, но хочется чего-то более премиального, обратите внимание на Lexus GX. Это более роскошный родственник Land Cruiser, который сочетает известную надежность Toyota с комфортом и изысканностью Lexus. Автомобиль имеет рамную конструкцию, приспособлен к бездорожью и оснащен мощным бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. При этом салон отличается качественными материалами, хорошей шумоизоляцией и современным оборудованием. Lexus в целом славится невысокой частотой поломок и умеренными расходами на ремонт. Например, модель GX 2024 года получила 89 баллов из 100 за надежность в рейтинге J.D. Power – один из лучших результатов среди внедорожников.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner. Источник: Toyota

Toyota 4Runner давно считают образцом выносливости и надежности среди внедорожников, а модель 2025 года сохранила эти преимущества и получила долгожданное обновление. Автомобиль построен на прочной рамной платформе, общей с новым пикапом Tacoma, и предлагает на выбор два силовых агрегата. 4Runner хорошо подходит как для поездок по бездорожью, так и для повседневного использования. При надлежащем уходе такие автомобили могут проехать более 320 тысяч километров. Надежность модели 2024 года J.D. Power оценило в 86 баллов из 100, а расходы на ремонт остаются сравнительно невысокими.

Kia Telluride

Kia Telluride. Источник: Kia

Kia не всегда первой приходит на ум, когда речь идет о надежных внедорожниках, однако Telluride помогает изменить это представление. Модель отличается привлекательным дизайном, комфортной ездой и богатым оснащением, которое может конкурировать с более дорогими автомобилями премиум-класса. Неудивительно, что Telluride регулярно попадает в рейтинги лучших семейных внедорожников и получает положительные отзывы владельцев. За надежность модель 2024 года получила 86 баллов из 100 в рейтинге J.D. Power. Дополнительное преимущество – гарантия Kia на силовой агрегат сроком 10 лет или 160 тысяч километров. Это комфортный, практичный автомобиль для ежедневных поездок и длительного использования.

Honda HR-V

Honda HR-V. Источник: Honda

Honda HR-V не впечатляет ярким дизайном или мощностью, но компенсирует это практичностью, экономичностью и надежностью. По сути, это более компактная альтернатива CR-V, созданная для тех, кому нужен удобный автомобиль для города и повседневных дел. HR-V обеспечивает плавную езду, имеет достаточно просторный для своих размеров салон и не требует значительных расходов на содержание. При регулярном обслуживании и своевременном ремонте автомобиль может проехать более 320 тысяч километров, а при особенно бережном уходе – даже более 400 тысяч. Издание RepairPal высоко оценивает его надежность, а владельцы обычно довольны неприхотливостью модели. Это удачный выбор для тех, кто ценит предсказуемость и не хочет часто посещать автомастерскую.

Toyota RAV4

Toyota RAV-4. Источник: Toyota

Toyota RAV4 заслуженно считают одним из самых надежных компактных кроссоверов. Модель стабильно получает высокие оценки владельцев, а при надлежащем уходе может служить очень долго: некоторые экземпляры преодолевают более 400 тысяч километров. Хотя внешность версии 2025 года намекает на спортивный характер, за рулем автомобиль не слишком азартный. Зато он предлагает все необходимое для комфортного повседневного использования: удобный салон, достаточно места для багажа, современные системы безопасности и умеренный расход топлива. По оценке What Car?, показатель надежности RAV4 достигает 99,2%, поэтому это хороший вариант для тех, кто хочет избежать частых ремонтов.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser. Источник: Toyota

Обновленный Toyota Land Cruiser получил более современный дизайн, сохранивший характерные черты легендарного внедорожника. Land Cruiser известен прочной конструкцией, проверенной инженерией и способностью преодолевать сложные маршруты. Он также может буксировать прицеп массой около 2,3 тонны. При надлежащем обслуживании такие автомобили нередко преодолевают более 320 тысяч километров, а некоторые владельцы проезжают на них почти 480 тысяч. Репутация Toyota как производителя долговечных автомобилей делает Land Cruiser одним из лучших вариантов для тех, кому нужен выносливый внедорожник на долгие годы.

Nissan Murano

Nissan Murano. Источник: Nissan

После почти десяти лет без существенных изменений Nissan наконец обновил Murano, придав ему более современный вид. Кроссовер получил более выразительный кузов, модернизированное мультимедийное оборудование и еще более комфортный салон. Данных о долгосрочной надежности новой версии пока недостаточно, однако предыдущие поколения имеют хорошую репутацию. В частности, Nissan Murano 2024 года получил 91 балл из 100 за надежность в рейтинге J.D. Power. Одна из его сильных сторон – 3,5-литровый двигатель V6, который годами использовали в этой модели. В целом Murano привлекает плавным ходом, комфортом и умеренными расходами на ремонт, поэтому может стать удачным выбором для тех, кто ищет удобный кроссовер для ежедневных поездок.

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe. Источник: Chevrolet

Chevrolet Tahoe 2025 года – большой внедорожник, рассчитанный на сложные условия эксплуатации. Он построен на платформе, родственной грузовикам, что обеспечивает прочность и хорошие возможности для перевозки пассажиров и грузов. Несмотря на массивный кузов, автомобиль предлагает комфортный салон и подходит для больших семей. В зависимости от конфигурации Tahoe может вместить до 9 пассажиров. При надлежащем уходе он способен проехать более 400 тысяч километров, а модель 2024 года получила 82 балла из 100 за надежность в рейтинге J.D. Power и заняла первое место среди больших внедорожников в своем рейтинге. Среди типичных расходов на обслуживание – замена деталей, моторного масла и диагностика индикатора неисправности двигателя. Tahoe стоит рассмотреть тем, кому нужен просторный, выносливый автомобиль для большой семьи.

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