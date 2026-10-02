Какой из знаков разрешает поворот налево? Тест для водителей

Дорожные знаки, связанные с разворотом, легко спутать с разрешением на поворот налево. Именно на этой детали часто и строятся коварные задания по ПДД.

Посмотрите на изображение и попробуйте определить правильный ответ без подсказок. Какой из изображенных знаков разрешает поворот налево?

ПДР тест Источник: t.me/zapravilamu

Какой из изображенных знаков разрешает поворот налево?

Только знак 1. Только знак 2. Оба знака разрешают. Оба знака запрещают поворот налево.

Что означают эти знаки

Под номером 1 изображен знак 5.29 "Место для разворота". Он обозначает место, где транспортным средствам разрешено совершить разворот. В то же время Правила дорожного движения прямо указывают, что поворот налево в этом месте запрещен.

Знак под номером 2 – 5.30 "Зона для разворота". Он указывает не на одну конкретную точку, а на участок определенной длины, в пределах которого можно выполнить разворот. На изображении эта длина составляет 15 метров. Но и этот знак не разрешает поворот налево.

То есть в обоих случаях водителю разрешен именно разворот, а не обычный поворот налево.

Правильный ответ

Оба знака запрещают поворот налево.

Главная ловушка этого теста заключается в сходстве маневров. Разворот предполагает смену направления движения на противоположное, тогда как поворот налево – это другой маневр. Знаки 5.29 и 5.30 разрешают первый, но прямо запрещают второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто из водителей нарушит правила, выполняя поворот.