Какому велосипедисту нужно уступить дорогу? Тест по ПДД

Даже опытные водители иногда допускают ошибки на перекрестках, особенно когда нужно учесть траектории движения велосипедистов. Ведь очередность проезда зависит не только от дорожных знаков, но и от того, кто и в каком направлении движется.

Предлагаем проверить свои знания Правил дорожного движения с помощью небольшого теста. Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте определить, кому должен уступить дорогу водитель синего автомобиля.

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

Какому велосипедисту должен уступить дорогу водитель синего автомобиля?

Только велосипедисту №1. Только велосипедисту №2. Обоим велосипедистам. Не должен уступать никому.

Рассмотрим ситуацию подробнее.

Велосипедист №1 пересекает проезжую часть по велосипедному переходу. В соответствии с пунктом 6.5 Правил дорожного движения Украины, велосипедисты, пересекающие дорогу вне перекрестков, должны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по ней. Следовательно, в изображённой ситуации велосипедист №1 должен пропустить автомобиль.

В свою очередь, велосипедист №2 движется прямо, тогда как водитель синего автомобиля собирается повернуть налево. Согласно правилам проезда по дорогам равной важности, при таком маневре водитель должен уступить дорогу встречному транспортному средству, которое продолжает движение прямо.

Таким образом, водитель синего автомобиля должен пропустить только велосипедиста №2, после чего может завершить свой маневр.

Подобные ситуации напоминают о том, насколько важно учитывать не только дорожную разметку, но и направление движения других участников дорожного движения.

Правильный ответ

Правильный вариант – №2. Только велосипедисту №2.

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