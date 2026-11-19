Как должен поступить водитель? Тест на знание ПДД

Любой водитель время от времени сталкивается на дороге с довольно нестандартными ситуациями. Чтобы выбраться из такой ситуации без негативных последствий, нужно очень тщательно соблюдать требования ПДД. Справитесь ли вы с этим, поможет проверить тест.

Задание опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На картинке с условиями задачи мы видим фиолетовое авто, которое выехало на перекресток, чтобы выполнить поворот налево. Сразу за ним к пересечению дорог подъехала синяя машина. Ваша задача – определить, как должен поступить водитель синего авто, если он движется прямо? Вариантов ответа здесь два:

остановиться перед перекрестком и дождаться, пока фиолетовое авто выполнит поворот налево; объехать фиолетовое авто справа, обеспечив безопасность движения.

Как должен действовать водит... Источник: t.me/zapravilamu Развернуть

В первую очередь обратим внимание на то, что маневр, который запланировал водитель синего автомобиля, не является обгоном. Если фиолетовый автомобиль остановится на перекрестке, синяя машина выполнит опережение, а если остановится – объезд. Действующие ПДД разрешают выполнять оба этих маневра с любой стороны. Следовательно, водитель синего автомобиля может объехать своего визави справа.

Более того, водитель синего автомобиля не должен задерживать движение, если в этом нет необходимости. Следовательно, он может объехать фиолетовую машину справа, убедившись, что соблюдает безопасный интервал и не создает лишних рисков на дороге.

Получается, что синяя машина, если она продолжает движение прямо, может в этой ситуации не ждать, пока фиолетовая развернется, и объехать ее справа. Правильный вариант ответа – второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, водитель какого автомобиля выбрал правильную полосу перед остановкой.